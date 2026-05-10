Por qué siempre deberías tener una bolsita de arroz en tu armario y para qué sirve

Este método es muy simple y ayuda a cuidar las prendas, combatir el mal olor y mantener secos los espacios cerrados del hogar.

Este alimento es fundamental para mantener tus espacios con un aire agradable.

Muchas de las soluciones para los problemas del hogar nacen de hábitos básicos que pasan de generación en generación. Si bien algunos parecen insignificantes con el tiempo demuestran resultados muy útiles para resolver ciertos inconvenientes sin tener que gastar dinero de más.

Uno de estos métodos tiene como protagonista a un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina. Además de formar parte de miles de recetas, también puede convertirse en un recurso útil para proteger la ropa y evitar malos olores dentro de los espacios cerrados.

Los cambios de temperatura, la falta de ventilación y las prendas mal secadas s uelen provocar olor a encierro , manchas y hasta hongos en muebles y cajones. Debido a esta situación, muchas personas apelan por una alternativa económica que ayuda a mantener el ambiente más seco.

El arroz posee una composición porosa capaz de captar partículas de agua presentes en el ambiente , característica por la qué se suele aprovechar como solución cuando un celular se moja o cuando aparecen sectores húmedos dentro del hogar. En armarios, cajones y espacios poco ventilados, la humedad se concentra fácilmente. Cuando eso pasa, la ropa puede adquirir olor a encierro, perder frescura e incluso desarrollar manchas oscuras de moho.

Una bolsa rellena con arroz puede ayudar a disminuir ese exceso de agua suspendida en el aire. Al absorber parte de la humedad, el interior del placard permanece más seco y las prendas conservan mejor su estado original. Además, el ambiente húmedo suele generar aromas persistentes que quedan impregnados en camperas, buzos o frazadas guardadas durante semanas. Ahí el arroz actúa como apoyo para reducir ese problema sin recurrir a aerosoles o químicos.

Muchas personas también incorporan unas gotas de aceites aromáticos dentro de las bolsitas. Las fragancias como lavanda, eucalipto o cedro aportan un perfume rico y ayudan a mantener alejadas a ciertas plagas domésticas, como las polillas, sin requerir un mantenimiento complejo.

Arroz cuchara El arroz ayuda a neutralizar olores si se lo usa de manera correcta. Magnific

Cómo colocar el arroz en tu armario

Para preparar este recurso casero, solo hace falta arroz blanco, bolsitas de tela fina o gasa y bandas elásticas para cerrar cada paquete. El paso a paso consiste en:

Llenar parcialmente varias bolsas pequeñas: Lo mejor es no completarlas demasiado para que el contenido conserve espacio interno y pueda captar mejor la humedad del ambiente. Distribuirlas en distintos sectores del armario: Las esquinas, la parte inferior y los cajones suelen ser los puntos donde más se concentra el aire húmedo, especialmente durante épocas frías o lluviosas. También se pueden dejar cerca de frazadas, camperas gruesas o ropa de cama guardada durante varios meses. Recambiar el arroz de forma periódica para mantener su función: Se recomienda reemplazarlo cada dos meses, aunque el tiempo puede variar según el nivel de humedad del lugar. Si los granos aparecen apelmazados o cambian de color, hay que descartarlos. Arroz integral 1.jpg Es importante chequear el estado de los granos de arroz cada tanto para poder reemplazarlos. Pexels

Otros tips para evitar la humedad en tu hogar

Más allá del arroz, existen otros hábitos que ayudan a reducir la acumulación de humedad dentro de la casa. El más importante consiste en guardar únicamente ropa completamente seca. Cuando una prenda conserva restos de agua después del lavado, el ambiente cerrado favorece la aparición de olores desagradables y hongos sobre madera o paredes internas del armario.

Es fundamental ventilar esos espacios. Abrir las puertas del placard durante algunos minutos permite renovar el aire y evita que el encierro concentre humedad. De la mano de este consejo, es necesario no amontonar demasiada ropa. Cuando las prendas quedan muy juntas, se dificulta la circulación del aire y aumenta la sensación de encierro.

Para complementar al arroz, el bicarbonato de sodio también suele funcionar como absorbente casero. Muchas personas colocan varias cucharadas dentro de un frasco perforado para captar humedad y neutralizar olores. El café tostado, si es distribuido en pequeñas bolsas de tela, ayuda a perfumar el interior de cajones y armarios mientras absorbe parte de la humedad ambiental.