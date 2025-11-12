Chau corpiños: esta nueva tendencia 2026 ya se puso de moda en Europa y está llegando a Argentina







Esta prenda con soporte integrado combina la comodidad y la practicidad, permitiendo looks perfectos para el día a día.

Con esta nueva tendencia, los corpiños pasan a la historia. Gentileza - Byrdie

En los últimos meses, muchas mujeres empezaron a cambiar su manera de vestirse para priorizar el bienestar sin dejar de lado la estética. Este cambio puso de moda una prenda que ya es furor tanto en las redes como en los locales de ropa.

El furor nació en el continente europeo, pero la idea ya está llegando a la Argentina con remeras que incluyen un sostén interno, perfectas para ponerse sin tener que sumar capas ni depender de accesorios incómodos.

Remera con sostén Gentileza - navarro.gob.ar Remeras con sostén incorporado: el fin de la incomodidad Todo empezó en el street style europeo, donde varias marcas presentaron versiones renovadas de la clásica remera básica. Pero lo que cambió fue la estructura interna, ya que cuenta con un sostén suave cosido en la misma prenda.

El secreto de su éxito está en la sensación al usarlas. No hay breteles que se muevan ni aros que molesten ya que la forma se mantiene sin apretar y el tejido acompaña perfectamente al cuerpo. Las redes como TikTok e Instagram hicieron que muchas mujeres las usen y dieran sus reseñas afirmando que una vez probadas, cuesta volver atrás.

Otra razón por la que se hicieron populares es por su vínculo con el llamado "armario inteligente". La premisa de esto es tener menos prendas, pero más funcionales, que sirvan para muchos momentos sin tener que renunciar a la estética.

¿Cómo combinarlas? La versatilidad es uno de sus puntos más fuertes, ya que funcionan en outfits más relajados, formales o incluso nocturnos, según el resto de las prendas que uses: Con jeans rectos o tiro alto: Ya que generan un conjunto sencillo y cómodo para el día a día.

Con blazer o campera liviana: Ya que permiten un estilo apto para oficina sin perder comodidad.

Con falda midi o pantalón sastrero: Ya que logran una impronta más elegante.

Con zapatillas o sandalias planas: Ya que su prioridad es la comodidad. En las calles europeas se vieron combinadas con pantalones amplios y zapatillas, dando ese equilibrio entre comodidad y estilo.

