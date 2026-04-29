Cedears: estas son las 18 empresas que pagan dividendos en mayo + Seguir en









Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos y los inversores los recibirán si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

Algunas de las principales empresas cotizantes del mundo vuelven a repartir dividendos en mayo, correspondientes al segundo trimestre del 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

mercados merval bolsa acciones cedears (2) Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

Cedears que pagan dividendos en el mes Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en mayo: Viernes 1 de mayo AT&T (T): u$s0,28 por acción (3 Cedears).

Verizon Communications (VZ): u$s0,71 por acción (4 Cedears).

Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción (3 Cedears). Lunes 4 de mayo CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears). Viernes 8 de mayo Mastercard (MA): u$s0,87 por acción (33 Cedears).

Deere & Company (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).

American Express (AXP): u$s0,95 por acción (15 Cedears). Lunes 11 de mayo Blackstone (BX): u$s1,16 por acción (30 Cedears). Jueves 14 de mayo Constellation Brands (STZ): u$s1,03 por acción. Viernes 15 de mayo Procter & Gamble (PG): u$s1,09 por acción (15 Cedears).

AbbVie (ABBV): u$s1,73 por acción (10 Cedears). Martes 19 de mayo Texas Instruments (TXN): u$s1,42 por acción (5 Cedears).

Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears). Viernes 22 de mayo Citigroup (C): u$s0,60 por acción (3 Cedears).

Charles Schwab (SCHW): u$s0,32 por acción (13 Cedears). Martes 26 de mayo Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears). Jueves 28 de mayo Petrobras ADR (PBR): u$s0,12 por acción. Viernes 29 de mayo Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).

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