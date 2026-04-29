Vuelve la Fórmula 1: cuándo es el próximo GP y su cronograma completo

El circuito alrededor del Hard Rock Stadium tiene 5,42 kilómetros de extensión y combina 19 curvas con sectores de alta velocidad.

Después de varias semanas sin actividad, la Fórmula 1 retoma su calendario con una de las fechas más esperadas del año: el Gran Premio de Miami .

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La competencia marca el regreso a la pista tras la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita, lo que reordena el campeonato y vuelve a poner en marcha la pelea tanto por el título de pilotos como de constructores.

La cita en Estados Unidos llega con una serie de ajustes técnicos que impactarán directamente en el rendimiento de los autos y una nueva carrera sprint . A continuación, conocé los detalles.

Gran Premio de Miami: cómo es el circuito

El GP de Miami se corre en circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium. El trazado fue incorporado en 2022, tiene 5,41 kilómetros de extensión, 19 curvas y combina sectores de alta velocidad con zonas técnicas que exigen precisión en frenadas y tracción a la salida.

La carrera se disputa a 57 vueltas, con una distancia total superior a los 308 kilómetros. Uno de los rasgos distintivos es la presencia de rectas largas que favorecen los adelantamientos, aunque también incluyen curvas lentas que obligan a los pilotos a encontrar un equilibrio.

gp miami

Las condiciones climáticas son otro factor clave, ya que el calor y la humedad elevan el desgaste de los neumáticos y afectan la gestión mecánica.

A esto se suma el formato sprint. Esto implica una única sesión de prácticas libres antes de una clasificación abreviada, una carrera corta el sábado que otorga puntos y define parte de la grilla, y la carrera principal el domingo.

Williams formula 1

GP de Miami: cronograma completo

El fin de semana del Gran Premio de Miami se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo y contará con formato sprint, lo que agrega una competencia adicional y modifica la dinámica habitual.

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30 (horario Argentina)

Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera principal: 17:00

Cómo sigue el calendario de Fórmula 1 2026

Tras el paso por Gran Premio de Miami, la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará con un calendario extenso que recorrerá distintos continentes hasta diciembre.

Luego de las primeras fechas en Australia, China y Japón, y la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita, el campeonato seguirá con: