Después de varias semanas sin actividad, la Fórmula 1 retoma su calendario con una de las fechas más esperadas del año: el Gran Premio de Miami.
Vuelve la Fórmula 1: cuándo es el próximo GP y su cronograma completo
El circuito alrededor del Hard Rock Stadium tiene 5,42 kilómetros de extensión y combina 19 curvas con sectores de alta velocidad.
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La competencia marca el regreso a la pista tras la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita, lo que reordena el campeonato y vuelve a poner en marcha la pelea tanto por el título de pilotos como de constructores.
La cita en Estados Unidos llega con una serie de ajustes técnicos que impactarán directamente en el rendimiento de los autos y una nueva carrera sprint. A continuación, conocé los detalles.
Gran Premio de Miami: cómo es el circuito
El GP de Miami se corre en circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium. El trazado fue incorporado en 2022, tiene 5,41 kilómetros de extensión, 19 curvas y combina sectores de alta velocidad con zonas técnicas que exigen precisión en frenadas y tracción a la salida.
La carrera se disputa a 57 vueltas, con una distancia total superior a los 308 kilómetros. Uno de los rasgos distintivos es la presencia de rectas largas que favorecen los adelantamientos, aunque también incluyen curvas lentas que obligan a los pilotos a encontrar un equilibrio.
Las condiciones climáticas son otro factor clave, ya que el calor y la humedad elevan el desgaste de los neumáticos y afectan la gestión mecánica.
A esto se suma el formato sprint. Esto implica una única sesión de prácticas libres antes de una clasificación abreviada, una carrera corta el sábado que otorga puntos y define parte de la grilla, y la carrera principal el domingo.
GP de Miami: cronograma completo
El fin de semana del Gran Premio de Miami se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo y contará con formato sprint, lo que agrega una competencia adicional y modifica la dinámica habitual.
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30 (horario Argentina)
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera principal: 17:00
Cómo sigue el calendario de Fórmula 1 2026
Tras el paso por Gran Premio de Miami, la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará con un calendario extenso que recorrerá distintos continentes hasta diciembre.
Luego de las primeras fechas en Australia, China y Japón, y la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita, el campeonato seguirá con:
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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