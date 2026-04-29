Caución bursátil: cuánto rinde el "plazo fijo de la bolsa" para este finde XL

La caución bursátil, el "plazo fijo de la bolsa", permitirá ganar alrededor de $7.000 con una inversión de $3.000.000 de cara a este fin de semana largo.

La caución bursátil un instrumento para tener en cuenta los findes largos.

En un contexto donde las tasas en pesos se mantienen relativamente bajas y cada día cuenta para generar rendimiento, la caución bursátil , conocida como el “plazo fijo de la bolsa” , vuelve a ganar protagonismo en los fines de semana largos. La clave es que permite obtener una renta aunque los bancos estén cerrados.

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Para este fin de semana XL producto del Día del Trabajador , que se celebra el viernes 1 de mayo, las tasas de caución a muy corto plazo se ubican en torno al 22% nominal anual, lo que se traduce en un rendimiento diario cercano al 0,061% .

Si se coloca dinero desde el jueves hasta el lunes, la ganancia acumulada es modesta pero concreta. Por ejemplo, una inversión de $3.000.000 podría generar alrededor de $7.300 en pocos días .

Aunque el número no resulte impactante, el punto central es otro: se trata de rendimiento “extra” sobre fondos que, de otro modo, no generarían nada.

La caución bursátil es, en esencia, un préstamo de dinero entre inversores dentro del mercado . Por un lado está el colocador , que aporta los pesos, y por otro el tomador , que los recibe dejando activos financieros como garantía.

Estos préstamos suelen ser de muy corto plazo (desde un día hasta algunas semanas) y tienen una característica clave, y es que la tasa se fija desde el inicio, lo que elimina la incertidumbre sobre el rendimiento.

Además, al estar garantizados con activos como bonos o acciones, el riesgo de incumplimiento es bajo. En caso de problemas, el sistema liquida esas garantías para cubrir el préstamo.

Por qué conviene en fines de semana largos

El atractivo de la caución crece especialmente en períodos como feriados o fines de semana extendidos. En esos días, el dinero en cuenta no genera intereses, mientras que este instrumento permite “ponerlo a trabajar” incluso por lapsos muy breves.

Pesos Billetes La caución bursátil, el "plazo fijo de la bolsa", permitirá ganar alrededor de $7.000 con una inversión de $3.000.000 de cara a este fin de semana largo. Mariano Fuchila

Expertos del mercado coinciden en que, pese a su baja rentabilidad absoluta en períodos tan cortos, es una herramienta eficiente para optimizar liquidez.

No reemplaza a inversiones de mayor plazo, pero suma rendimiento incremental sin asumir grandes riesgos ni comprometer el capital por mucho tiempo.

Comparación con el plazo fijo tradicional

A diferencia del plazo fijo bancario, que exige inmovilizar el dinero al menos 30 días, la caución ofrece flexibilidad total. Se puede entrar y salir rápidamente, lo que la convierte en una opción ideal para estrategias de corto plazo.

Hoy, los plazos fijos tradicionales operan con tasas cercanas al 20%–24% anual, con rendimientos mensuales en torno al 2%.

En cambio, la caución permite capturar esa tasa en períodos de apenas días, algo clave en contextos de alta volatilidad o cuando se espera usar el dinero en el corto plazo.

Cuándo usarla (y cuándo no)

Este instrumento resulta especialmente útil en tres situaciones:

Antes de un fin de semana largo o feriado

Cuando se está “a la espera” de otra inversión

Para manejar liquidez sin dejar pesos inmovilizados

Sin embargo, no es una herramienta para generar grandes retornos por sí sola. Su valor está en la eficiencia: exprimir cada día disponible para sumar rendimiento.