Chau a las alacenas tradicionales: la solución que gana terreno en las cocinas durante 2026

Los nuevos conceptos priorizan la practicidad, el acceso rápido a los objetos y un mejor uso del espacio. Conocé de qué se trata.

El objetivo ya no es únicamente esconder objetos detrás de una puerta, sino organizar el espacio de manera más eficiente.

Las cocinas atraviesan una transformación en materia de diseño y funcionalidad . Durante décadas, las alacenas con puertas dominaron prácticamente todos los proyectos de diseño de interiores, convirtiéndose en la opción predilecta para guardar vajilla, comida, cubiertos y pequeños electrodomésticos.

En 2026, una nueva tendencia empezó a desplazar ese modelo tradicional y a incorporar soluciones, que prometen mayor comodidad y aprovechan mejor el espacio.

La propuesta apunta a resolver uno de los problemas más habituales dentro de cualquier cocina: la dificultad para alcanzar objetos ubicados en el fondo de los muebles. Con los nuevos sistemas, todo queda visible y al alcance de la mano.

Uno de los principales argumentos a favor de esta tendencia es la accesibilidad . Los cajones permiten aprovechar toda la profundidad del mueble sin perder visibilidad sobre los objetos almacenados. Cuando se abren, el contenido completo queda expuesto, evitando la necesidad de agacharse o buscar objetos escondidos.

Los especialistas recomiendan que la mayor parte del mobiliario ubicado por debajo de la cintura esté compuesto por cajones de distintas dimensiones. De esta forma, los cubiertos, ollas, sartenes y alimentos pueden almacenarse de manera más práctica.

Además de mejorar la funcionalidad, el sistema favorece el orden. Al visualizar todo el contenido de manera inmediata, se reducen las posibilidades de acumular productos olvidados o elementos duplicados. La tendencia también se adapta a distintos estilos, desde cocinas minimalistas hasta ambientes más clásicos o contemporáneos.

Otro recurso que gana protagonismo son los llamados cajones interiores. A simple vista, el mueble conserva una apariencia tradicional y mantiene líneas limpias. Sin embargo, detrás de una puerta se esconden varios compartimentos.

Esta alternativa permite mantener una estética limpia sin resignar funcionalidad. Los diseñadores la utilizan especialmente en cocinas donde se busca continuidad visual entre distintos módulos o donde el mobiliario forma parte de un concepto integrado al comedor o al living.

cocina cajones

El resultado es una cocina que parece simple desde el exterior, pero que ofrece numerosas posibilidades de almacenamiento cuando se abre.

La transformación no se limita únicamente al almacenamiento de cubiertos y alimentos. Una de las mayores preocupaciones actuales dentro del diseño de interiores es reducir la saturación o "ruido" visual que generan los pequeños electrodomésticos distribuidos sobre la mesada. Cafeteras, tostadoras, licuadoras y pavas eléctricas suelen ocupar gran parte de las superficies.

Para resolver este problema aparecieron las bandejas extraíbles. Se trata de cajones deslizantes instalados dentro de los muebles que permiten guardar estos aparatos cuando no están en uso y acceder a ellos rápidamente cuando se los necesita. La ventaja principal es que eliminan el desorden visual sin obligar a conectar y desconectar constantemente los equipos.

cajones cocina

En busca de más funcionalidad

Una cocina puede parecer ordenada, pero resulta poco práctica si obliga a realizar movimientos innecesarios cada vez que se necesita algo. Por ese motivo, la funcionalidad empieza a tener más peso que la estética en muchas decisiones de diseño.

La misma lógica explica el crecimiento de otras tendencias recientes, como las cocinas invisibles, los electrodomésticos integrados y los espacios multifuncionales que conectan este ambiente con otras áreas del hogar.

Las proyecciones para los próximos años muestran una evolución constante hacia espacios más inteligentes y adaptados a las necesidades de quienes los usan. El almacenamiento flexible y los sistemas extraíbles aparecen como algunas de las características que seguramente van a marcar el diseño de interiores durante años.

La tendencia no implica necesariamente eliminar todas las alacenas. En muchos casos conviven con cajones y otros sistemas de organización. Sin embargo, significa que el protagonismo que tuvieron durante décadas empieza a disminuir frente a propuestas más cómodas y eficientes.