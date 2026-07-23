De qué trata el Nonna Maxxing, la nueva tendencia de vivir en "modo abuela"

Cocinar, tejer, cuidar plantas o compartir una sobremesa sin pantallas son algunos de los hábitos que impulsa el Nonna Maxxing.

El Nonna Maxxing es una tendencia que ganó popularidad en redes sociales y propone recuperar hábitos asociados con la vida de las abuelas . Lejos de tratarse de una moda pasajera, el fenómeno invita a desacelerar el ritmo cotidiano, reducir el tiempo frente a las pantallas y volver a disfrutar de actividades simples.

En un contexto marcado por la hiperconectividad y el estrés, esta práctica busca fomentar un estilo de vida más pausado . La idea es dedicar tiempo a tareas manuales, compartir momentos con otras personas y priorizar el descanso como parte de una rutina saludable.

Aunque nació como un fenómeno viral, el Nonna Maxxing también despertó el interés de especialistas en bienestar , quienes destacan que muchas de estas costumbres pueden contribuir a mejorar la salud mental y fortalecer los vínculos sociales .

El término proviene de la palabra italiana "nonna", que significa abuela , y del concepto "maxxing", utilizado en Internet para maximizar un determinado aspecto del estilo de vida . En este caso, la propuesta consiste en adoptar aquellas costumbres tradicionalmente asociadas con las generaciones mayores.

La tendencia comenzó a difundirse en plataformas como Tik Tok e Instagram , donde los usuarios comparten videos mostrando rutinas más tranquilas, desayunos caseros, tardes de tejido, lectura o jardinería . Con el tiempo, el fenómeno trascendió las redes sociales y se convirtió en una alternativa para quienes buscan reducir el estrés cotidiano.

Sobremesas sin celular: la desconexión como herramienta de salud mental

Uno de los pilares de este estilo de vida es recuperar los momentos compartidos sin la presencia constante del teléfono celular. Las sobremesas, las reuniones familiares o simplemente una conversación sin interrupciones digitales forman parte de esta filosofía.

Especialistas en salud mental sostienen que limitar el uso de pantallas durante determinados momentos del día puede favorecer la concentración, disminuir la ansiedad y fortaleces los vínculos personales. Además, dedicar tiempo a la conversación cara a cara contribuye a generar una mayor sensación de bienestar emocional.

Pixabay

Pasatiempos analógicos: los beneficios de cocinar, tejer, cultivar y crear con las manos

Otra característica del Nonna Maxxing es el regreso de actividades manuales que requieren de tiempo y atención. Cocinar recetas caseras, tejer, bordar, cuidar plantas o realizar trabajos artesanales son algunas de las prácticas que ganaron protagonismo dentro de esta tendencia.

Este tipo de pasatiempos no solo favorece la creatividad, sino que también ayuda a reducir el estrés y promueve momentos de desconexión de los dispositivos electrónicos. Permiten desarrollar nuevas habilidades, mejorar la paciencia y disfrutar de un ritmo de vida más pausado, alejado de la inmediatez que caracteriza el entorno digital.

Más que una moda impulsada por las redes sociales, el Nonna Maxxing propone replantear la forma en que se organiza el tiempo cotidiano. La idea no es vivir como una abuela en sentido literal, sino rescatar aquellas costumbres que favorecen el descanso, la conexión con los demás y una rutina menos acelerada.

En un contexto donde la inmediatez y la hiperconectividad forman parte de la vida diaria, esta tendencia invita a encontrar un equilibrio entre el mundo digital y los pequeños hábitos cotidianos. Recuperar espacios para la lectura, las comidas compartidas o las actividades manuales puede convertirse en una herramienta para mejorar el bienestar y disfrutar de una vida más consciente.