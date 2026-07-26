La citación del representante diplomático se produjo después de que Javier Milei acusara al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de financiar una supuesta campaña contra la Argentina.

Escala la tensión con Brasil: convocaron al embajador argentino para dar explicaciones por las críticas de Milei a Lula.

El Gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi , para solicitar explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) , luego de que Milei cuestionara a De Moraes durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flávio Bolsonaro en San Pablo y volviera a cargar contra el Gobierno brasileño durante una actividad en la Exposición Rural de Palermo.

Según informó el diario Folha de S.Paulo, la citación del representante diplomático argentino busca transmitir el malestar del Palacio de Itamaraty y requerir precisiones sobre los dichos del mandatario.

La convocatoria se suma a la decisión conocida horas antes de llamar a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli , quien viajará a Brasil para reunirse con autoridades del Gobierno de Lula y analizar la situación generada por las declaraciones del jefe de Estado argentino.

La citación del representante diplomático se produjo después de que Javier Milei acusara al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de financiar una supuesta campaña contra la Argentina.

La convocatoria del embajador argentino en Brasilia se produjo luego de una nueva escalada en las declaraciones de Javier Milei contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva . Horas después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli , el mandatario argentino acusó a la administración brasileña de haber financiado parte de una supuesta campaña contra la Argentina.

Milei acusó a la administración brasileña de haber financiado parte de una supuesta campaña contra la Argentina.

Durante una entrevista con Radio Mitre, realizada desde el predio de la Sociedad Rural tras participar de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, Milei defendió el alineamiento internacional de su gestión con Estados Unidos e Israel y sostuvo que ese posicionamiento convirtió al país en "un faro de la libertad", lo que, según afirmó, provocó una reacción de distintos gobiernos y sectores políticos.

En ese contexto, profundizó sus cuestionamientos hacia Brasil: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".

Las acusaciones se sumaron a las que había realizado el sábado durante la convención del Partido Liberal (PL) en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En ese acto, Milei calificó a Lula da Silva de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de referirse al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "basura calva".

Asimismo, el Presidente sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula" y aseguró que el país vecino se encamina hacia una crisis de deuda debido, según su visión, a la falta de un ajuste fiscal por parte de la administración brasileña. Sus declaraciones profundizaron el deterioro del vínculo bilateral y derivaron en una nueva respuesta diplomática del Gobierno brasileño.