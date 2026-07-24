Chau tapado: la nueva tendencia en abrigos que arrasa este invierno 2026

Inspirada en la ropa de campo, esta prenda se volvió la favorita de la temporada por su comodidad, estilo atemporal y facilidad para combinar.

Durante años, los tapados de paño y las camperas puffer fueron los grandes protagonistas del invierno . Sin embargo, en 2026 apareció una nueva tendencia , que ganó lugar tanto en las pasarelas como en el street style y ya se convirtió en el abrigo más buscado de la temporada .

La barn jacket se impuso como una de las grandes tendencias gracias a su diseño clásico, su comodidad y su versatilidad. A diferencia de otras modas pasajeras, todo indica que llegó para quedarse : combina con jeans , pantalones sastreros, vestidos, polleras midi e incluso prendas deportivas , lo que la convierte en una opción práctica para usar todos los días.

Aunque hoy ocupa un lugar central en el mundo de la moda, la barn jacket nació con un objetivo muy distinto. Su origen está en la ropa de trabajo utilizada por agricultores y trabajadores rurales, principalmente en Europa y Estados Unidos.

Fue diseñada para soportar largas jornadas al aire libre, ofreciendo protección contra el viento , la humedad y las bajas temperaturas.

La mayoría de los modelos conservan una silueta recta y relajada , ideal para usar sobre sweaters gruesos, buzos, camisas o prendas de punto. También mantienen algunos detalles que la hicieron reconocible desde sus inicios, como el cuello de pana en contraste , los bolsillos delanteros de gran tamaño y el cierre frontal con broches o cierre metálico.

En cuanto a los materiales, las versiones más tradicionales están confeccionadas en algodón grueso encerado, gabardina o lona resistente.

Pero, este invierno comenzaron a aparecer reinterpretaciones más sofisticadas en gamuza, cuero, algodón premium y hasta modelos con interior matelaseado o forrado en corderito, ideales para los días de temperaturas más bajas.

Puede formar parte de un look clásico, minimalista, urbano o incluso elegante. Esa capacidad de adaptarse a distintos estilos hizo que tanto firmas de lujo como Prada, Miu Miu, Toteme o The Row la incorporaran a sus colecciones, mientras que marcas fast-fashion lanzaron sus propias versiones para acercarlas a un público mucho más amplio.

En cuanto a los colores, la paleta del 2026 apuesta por tonos neutros y fáciles de combinar. Los más elegidos son el verde oliva, el marrón chocolate, el beige, el camel, el arena, el azul marino y el negro. A su vez, empiezan a ganar terreno algunas en borgoña, gris topo y verde bosque.

¿Cómo combinar la barn jacket?

Para un estilo casual y urbano, una de las combinaciones más efectivas es llevarla con jeans rectos o de corte amplio, un sweater de lana en tonos neutros y zapatillas blancas o botas negras. Es una opción cómoda para todos los días que mantiene un aspecto prolijo sin demasiado esfuerzo.

Si la idea es lograr un conjunto más elegante, funciona muy bien sobre pantalones sastreros de pierna recta o amplia, una polera de tejido fino y mocasines.

Otra alternativa que ganó protagonismo este invierno consiste en mezclar la barn jacket con vestidos tejidos de largo midi o maxi. El contraste entre una prenda de aire rural y una silueta más femenina crea un look moderno y sofisticado. Para completar el conjunto, las botas altas de cuero o de gamuza son una excelente elección.

Las polleras largas plisadas se convirtieron en una de las mejores compañeras de este abrigo. En tonos claros como crema o beige generan un contraste interesante con las camperas verde oliva, marrón o camel, logrando una propuesta elegante sin perder comodidad.

Quienes prefieren una estética más relajada pueden optar por pantalones cargo, jeans oversize o modelos tipo barrel junto con sweaters de cuello alto y borcegos. Esta combinación sigue la línea del estilo utilitario, ideal para los días de mucho frío.

En materia de accesorios, los bolsos tote de cuero o lona, las bufandas de lana lisa, las gorras, los cinturones y los anteojos de inspiración vintage son los complementos que mejor acompañan esta prenda. La barn jacket también admite combinaciones más deportivas. Con leggings térmicos, un buzo oversize, medias altas y zapatillas de trekking o botas se consigue un look cómodo y funcional.