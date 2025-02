Cuál es la edad ideal para irse a vivir solo, según la ciencia

No obstante, a pesar de las recomendaciones de expertos, no hay apuro para abandonar el nido. A pesar de que muchos jóvenes tienen la motivación para mudarse y obtener su independencia completa, no todos pueden hacerlo debido a la actualidad económica. De hecho, según un estudio, 4 de cada 10 argentinos de entre 25 y 35 años sigue viviendo con sus padres. Pero esto no debe ser una razón para dejar de intentarlo, cueste el tiempo que cueste.