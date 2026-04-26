La Justicia difundirá los argumentos del fallo que condenó al artista por el fallecimiento de su médico. El pasado 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle lo consideraron responsable de “incendio culposo seguido de muerte”.

Caso Felipe Pettinato: este lunes se conocen los fundamentos de la condena por la muerte de su neurólogo.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dará a conocer este jueves los fundamentos de la condena a tres años de prisión en suspenso contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022.

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El pasado 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa , Gabriel Vega y Gustavo Valle lo consideraron responsable de “incendio culposo seguido de muerte” . La pena unifica además una condena previa de 9 meses de prisión dictada en 2024 por abuso sexual simple .

Al tratarse de una condena en suspenso, Pettinato deberá durante tres años fijar domicilio , someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación por consumo de drogas.

Asimismo, el tribunal ordenó que, una vez firme la sentencia, se extraiga su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos contra la integridad sexual. Durante el juicio, Pettinato se negó a declarar .

La Justicia difundirá los argumentos del fallo que condenó al artista por la muerte de su médico, en un caso que combinó negligencia, consumo problemático y una pena unificada con antecedentes previos.

La condena a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: cómo fue el caso

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó al departamento de Pettinato, su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio de la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00, se desató un incendio dentro de la vivienda. Pettinato salió al pasillo para pedir ayuda con el objetivo de sofocar las llamas y rescatar a Rodrigo.

Aunque un vecino intentó asistir, al llegar los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del médico en el living del departamento, con gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato resultó clave, ya que la autopsia determinó que la víctima murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, además de “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.