Sostienen que eliminar retenciones impulsaría exportaciones a u$s50.500 millones y sumaría recaudación

Un informe proyecta que quitar los DEX elevaría la producción agroindustrial y generaría más divisas, mientras que el Estado podría recaudar más que con el esquema actual en el mediano plazo.

La eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), conocidos como retenciones , permitiría que las exportaciones agroindustriales superen los u$s50.500 millones en 2036 , con un impacto positivo también en la recaudación estatal, que sería mayor que bajo el esquema vigente.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , la quita gradual de retenciones no solo es sostenible , sino que además resulta fiscalmente rentable en el mediano plazo, al comparar un escenario actual con otro de eliminación total hacia 2028.

El estudio, basado en el modelo AGMEMOD Argentina , señala que eliminar los DEX funcionaría como un multiplicador del área sembrada . Mientras que con las políticas actuales crecería apenas un 3% en diez años, sin retenciones alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036 .

Este aumento, junto con una mayor inversión en tecnología, llevaría la producción total a 182,6 millones de toneladas , lo que representa un incremento del 10,1% respecto del escenario base, con protagonismo del complejo soja y el maíz.

En términos de divisas, el reporte destaca que el agro podría aportar un flujo significativamente mayor: para 2036, las exportaciones sin retenciones llegarían a u$s50.500 millones anuales , es decir, u$s6.400 millones más que con el esquema actual.

El informe también cuestiona la idea de que eliminar retenciones desfinancia al Estado, al sostener que la pérdida inicial se compensa en apenas dos años mediante la mayor recaudación por otros impuestos y el impulso de la actividad económica.

“La pérdida de recaudación por DEX para la Nación es compensada por dos vías”, señala el reporte: por un lado, la mayor rentabilidad amplía la base del Impuesto a las Ganancias y el tributo a los Débitos y Créditos; por otro, la expansión productiva genera un efecto multiplicador en toda la economía.

En ese sentido, el trabajo afirma que desde el ciclo 2029/30 la recaudación nacional supera al escenario actual, y que hacia 2036 el Estado obtendría u$s296 millones adicionales eliminando retenciones.

A nivel provincial, el impacto sería inmediato: al tratarse de un impuesto no coparticipable, su eliminación no implica pérdidas directas, pero la mayor actividad económica incrementa la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos. Para 2036, las provincias sumarían u$s989 millones adicionales.

En conjunto, el informe indica que el punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028, con un único año negativo en 2027, cuando la primera baja de alícuotas implicaría un costo de u$s153 millones.

A partir de allí, el escenario se vuelve positivo: hacia 2036, la recaudación consolidada entre Nación y provincias superaría en u$s1.286 millones anuales al esquema actual.

De esta manera, la BCR concluye que eliminar las retenciones constituye una reforma con beneficios sostenidos en producción, divisas y recaudación, con un costo de transición limitado y temporal frente a ganancias crecientes en el tiempo.