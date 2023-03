¿Cuáles son las mejores apps para ganar dinero fácilmente?

Vender cosas que no usas

Ya sea ropa, artículos de la casa o cualquier cosa que se ocurra, estas páginas se dedican a vender artículos usados. Las más recomendadas son Vinted, Milanuncios, Wallapop, Vestiaire Collective, Run to Wear y Todocolección.

image.png Getty Images/iStockphoto

Ser un cliente secreto

Los mystery shoppers, o compradores secretos, son personas contratadas por marcas que van a los locales para evaluar la calidad del servicio que ofrecen y ver cómo se manejan los empleados. Solo hay que hacerlo y rellenar después una evaluación. Apps como 4Shoppers Mystery Shopper, iShopFor Ipsos, Dobiquity y BeMyEye son las más usadas.

Alquilar tu auto

Cuando te vas de vacaciones o no vas a estar por un tiempo, una buena opción es poner el alquiler el auto. No solo te dará un ingreso, sino que ayudará que no comience a tener fallas por no usarlo. Las mejores apps para esto son Getaround o Amovens.

image.png CC0

Reembolsos

Obtené un reembolso por las cosas que ya compraste. Una herramienta para esto es Parubus, que verifica tus compras para que aproveches el dinero cuando los precios bajan. Solo hay que comprar algo y cargar el ticket en la app, que reembolsará la diferencia.