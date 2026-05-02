3 árboles que resisten al frío y lo podés tener en macetas sin tener que cuidarlos

Opciones resistentes a bajas temperaturas, de bajo mantenimiento y aptas para balcones o patios con poco espacio.

Cómo elegir el mejor árbol para tu hogar y que entre en una maceta.

Con la llegada del frío, muchas plantas empiezan a sufrir y el balcón o patio pierde ese toque verde que tanto suma. Sin embargo, hay especies que se bancan las bajas temperaturas sin problema y, además, no requieren demasiada atención.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para quienes no tienen jardín o viven en departamentos, la posibilidad de tener árboles en maceta puede sonar complicada. Pero la realidad es que existen variedades que se adaptan bien a estos espacios y que, con cuidados mínimos, crecen sin mayores inconvenientes.

Aunque se los considere de bajo mantenimiento , hay condiciones básicas que conviene respetar, como un buen drenaje, una maceta acorde al tamaño y algo de luz natural.

3 árboles ideales para maceta

Olivo

El Olivo es una de las opciones más elegidas para macetas. Su principal ventaja es que tolera muy bien el frío moderado y no necesita riegos constantes. De hecho, el exceso de agua puede jugarle en contra.

Tiene un crecimiento lento, lo que lo hace ideal para espacios reducidos. Además, su estética le da un aire bastante canchero a cualquier balcón. No es raro verlo en terrazas urbanas.

olivo maceta Pixabay

Ligustro

El Ligustro es otra alternativa resistente. Se adapta bien a distintos climas y soporta tanto el frío como las podas frecuentes, algo clave si se lo tiene en maceta.

Es una especie bastante versátil, ya que puede crecer como arbusto o pequeño árbol, según cómo se lo maneje. Por eso, muchos lo eligen para armar cercos verdes o darle forma decorativa.

ligustro maceta Pexels

En cuanto al cuidado, no es exigente. Requiere riego moderado y tolera distintos tipos de suelo. Eso sí, si se lo deja crecer sin control, puede expandirse más de lo esperado, así que conviene mantenerlo a raya.

Acer japonés

El Acer japonés aporta un plus estético. Sus hojas cambian de color según la estación, pasando por tonos rojizos y anaranjados que destacan mucho en otoño.

Es una especie que resiste el frío sin grandes problemas, aunque es un poco más delicada que las anteriores. Prefiere ambientes protegidos del viento fuerte y con algo de sombra parcial.

arce japones en maceta Pexels

En maceta funciona bien, siempre que tenga espacio suficiente para sus raíces. El riego debe ser regular, sin encharcar, y el sustrato tiene que drenar correctamente.