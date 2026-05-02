El espectáculo de Argentina que se transforma durante el otoño y se convierte en una obra de arte

Un fenómeno natural cambia el color de la región y atrae turistas por su intensidad y su hermosa tradición local.

Cada año, con la llegada del otoño , una zona del norte del país cambia su fisonomía para transformarse en un espectáculo visual . Los tonos habituales del paisaje abren paso a una paleta intensa que sorprende tanto a viven ahí, como a los turistas que deciden hacer una escapada para poder verla.

El origen de esta postal no se debe a un fenómeno natural sorpresivo, sino a una actividad productiva que se mantiene desde hace generaciones . Entonces, el clima de la región, el trabajo manual de sus habitantes y su particular tradición generan una escena única que ya forma parte de la identidad local.

El recorrido se encuentra en los Valles Calchaquíes , dentro de la provincia de Salta. A lo largo de esta zona, distintas localidades concentran la producción de pimientos que luego se transforman en pimentón . El trayecto incluye pueblos como Payogasta, Cachi, Seclantás, Molinos, San Carlos y Angastaco. En todos estos puntos, las fincas familiares desarrollan un cultivo que forma parte de su economía diaria.

El acceso suele empezar desde el Valle de Lerma, atraviesa la Quebrada del Escoipe y continúa por la Cuesta del Obispo . Luego, el camino cruza el Parque Nacional Los Cardones, donde el paisaje cambia hacia una geografía más árida. En esta región, las condiciones climáticas cuentan con una muy baja humedad y una fuerte radiación solar, mientras que las diferencias de temperatura entre el día y la noche permiten que el cultivo alcance características particulares, especialmente en color y aroma .

Qué se puede hacer en la ruta del pimentón en Salta

Durante el otoño, entre marzo y mayo, el trabajo en los campos alcanza su momento más visible, ya que los productores recolectan los pimientos a mano y los distribuyen sobre estructuras elevadas para que se sequen al sol durante aproximadamente dos semanas.

Estas superficies, conocidas como "conchones", cubren grandes extensiones y generan el efecto visual que vuelve famoso al circuito. El rojo intenso contrasta con el terreno seco y las montañas, convirtiendo cada parada en una escena ideal para recorrer y fotografiar. Además, los visitantes pueden conocer de cerca el proceso productivo, ya que muchas cooperativas locales abren sus espacios para mostrar cómo se limpia, se desgrana y se muele el fruto una vez seco.

La experiencia también incluye la posibilidad de probar productos regionales. El pimentón obtenido en esta zona es muy valorado por su intensidad de color, que ronda los 258 grados ASTA, más del doble del mínimo requerido para exportación, nivel que permite aportar sabor y tonalidad con una menor cantidad en platos típicos.

En localidades como Payogasta, la actividad es fundamental para la cultura, donde cada año se organiza la Fiesta del Pimiento, un evento que reúne música, comidas tradicionales y encuentros comunitarios. El recorrido también permite descubrir otras postales del norte argentino, con caminos escénicos y pequeños pueblos que todavía conservan sus costumbres ancestrales.

Cómo ir hasta la ruta del pimentón en Salta

Para llegar a esta región, se suele salir desde la ciudad de Salta. Desde ahí, se accede por ruta hacia el sur y después se sube por caminos de montaña que conducen hasta los Valles Calchaquíes. El paso por la Cuesta del Obispo es de los más conocidos, ya que se trata de un camino sinuoso con vistas panorámicas.

Después de atravesar el Parque Nacional Los Cardones, el recorrido conecta con la Ruta Nacional 40, que une varias de las localidades productoras. El viaje puede hacerse en auto o mediante excursiones organizadas. La distancia hasta Cachi, uno de los principales puntos del circuito, es de 160 kilómetros desde la capital provincial.

Lo mejor es planificar el recorrido con tiempo, ya que algunos tramos tienen curvas pronunciadas y cambios de altura. También es necesario verificar el estado de los caminos en épocas de lluvias. Para quienes quieran visitar la zona, en el otoño se encuentra el momento ideal para apreciar el paisaje en su máximo esplendor.