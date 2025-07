Cuáles son los beneficios de comer pescado

Hace muchos años, me di cuenta de que el Litoral tiene una tradición culinaria impresionante, pero que ese acervo no llega al resto del país. Actualmente resido en Santa Fe donde se come más pescado en sus muchas variantes, a la parrilla, empanado o en el clásico chupín. Lo que me hace querer llevar este producto a otra escala y explorarlo en otras preparaciones e instalarlo en Buenos Aires, lo cual vengo haciendo hace varios años.

Creo que existe un prejuicio general de que el pescado de río tiene sabor a barro, pero no es así. Hay maneras de prepararlo para que queden muy sabrosas. Es un producto interesantísimo. Ojalá pronto pueda ser comercializado y conocido en toda la Argentina.

Tips para elegir y comprar bien en la pescadería

Para comprar pescados de río, siempre tenemos que mirar primero que las agallas estén frescas, bien rojas; si las notamos opacas o grisáceas es porque ese producto está congelándose y descongelándose desde hace días. Las escamas de un pescado fresco son brillantes y bien adheridas al cuerpo, y la carne es firme, no cede a la presión del dedo. Los ojos del pescado fresco deben ser brillantes; la presencia de opacidad o hundimiento es indicio de deterioro.

Sugerencias a la hora de cocinar el pescado

Si vamos a prepararlos asados, siempre poner el pescado con la carne hacia abajo y que la parrilla esté fría, así no se pega a los fierros. En cambio, si queremos hacer un estofado, lo mejor es buscar un pescado con cuero, como el armado, que tenga buena resistencia. Finalmente, si vamos a hacer empanadas, son ideales las variedades con escamas, como la boga o la tararira: carnes blancas, firmes y con gran sabor.

Por qué comer pescados

Rico en nutrientes: la carne de pescado contiene menos grasa, es una fuente de proteína importante.

Beneficios cardiovasculares: El pescado contiene omega 3 y otros nutrientes que contribuyen a disminuir el riesgo de accidentes cardiovasculares.

Reduce el colesterol y la arteriosclerosis.

Ingesta sencilla: El pescado al tener menos colágeno y proteínas fibrosas es de fácil digestión.

Alimento esencial en dietas saludables: Es aconsejable incluir 1 o 2 veces por semana el pescado en nuestra dieta.

Es ideal inculcar el consumo de pescado a los niños desde chiquitos. Podemos cocinarlos en milanesas, bastoncitos, apanados y fritos, filetes al horno o a la parrilla, empanadas, medallones y hamburguesas de diferentes pescados.

Referente de la cocina con pesca de río