¿Cuándo es la marcha LGBTQ+ en Buenos Aires 2023?

Congreso nacional día del orgullo (2).jpeg

“Cada edición de la Semana del #OrgulloBA representa una nueva oportunidad para reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una ciudad verdaderamente inclusiva, donde se reconozcan y celebren los valores de la diversidad y la pluralidad", expresó Natasha Steinberg, Directora General de Convivencia en la Diversidad.

Este año, el evento adquiere un significado aún más especial al coincidir con el aniversario de 40 años de democracia en el país, proceso que simbolizó la recuperación de la libertad y el respeto a los derechos humanos para todas las personas que habitan este país.

“En este contexto de celebración democrática, la Semana del OrgulloBA 2023 se convierte en un recordatorio de que la libertad va más allá de la esfera política. También significa poder ser uno mismo, amar y expresar nuestra identidad sin temor a discriminación. La diversidad en todas sus formas, es una expresión de libertad, y el Orgullo nos recuerda la importancia de celebrarla y protegerla”, expresó Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcha orgullo.jpg

Más allá de la extensa agenda de actividades, también los monumentos y sitios icónicos de la Ciudad serán parte de la Semana del Orgullo, ya que a partir del sábado a la noche lucirán los colores del arcoíris. Formarán parte de esta iniciativa el Obelisco, la Florialis, el Puente de la Mujer, el monumento a los Españoles, el Monumento de la Plaza de los Dos Congresos, la Usina del Arte, el Palacio Lezama y la Torre Monumental.

Congreso nacional día del orgullo (1).jpeg

Semana del OrgulloBA 2023: cronograma de actividades

28 de octubre: Festival #OrgullloBA

Actividades al aire libre, manifestaciones artísticas y shows musicales en vivo con más de 70 artistas (como Intro Payuca, Paz carrara, FX, FRANIVV, Facu Mazzei, Xtravaganzza FT. House of Tropikalia, La Queen, y DJ SET de KM0, FURIA FEST, AMERIKA, PEUTEO), feria de emprendimientos y stands informativos de organizaciones sociales (entre ellas Federación Argentina LGBT+, IT GETS BETTER, ATTTA, Casa Trans, Fundación Huésped, Dogos, Ciervos Pampas, GAPEF). Además contará con el acompañamiento de locales gastronómicos de Palermo.

Horario: 14 a 23

Ubicación: Gurruchaga y Costa Rica.

29 de octubre: Orgullo en el Casco Histórico

Artistas de la escena Queer celebran la diversidad con performances musicales y artísticas.

Horario: 18 a 20

Ubicación: Café Pride (Balcarce 869 esq. Pje Giuffra, San Telmo)

Feria de Mataderos

La Feria ofrecerá un espectáculo a cargo de grupos folclóricos que a través de sus canciones y bailes, promueven los derechos de la comunidad LGBTQ+, generando una fusión entre nuestra tradición y la visibilización de la diversidad en nuestra cultura. A su vez, el paseo de artesanías contará con stands con manualidades y productos artesanales LGBTQ+.

Horario: 11 a 18

Ubicación: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales

lali esposito marcha orgullo 2022 Redes: Emergentes

30 de octubre: Salud Trans en la Ciudad

En conjunto con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se realizará un encuentro en el Hospital Durand donde se acercaran las distintas políticas llevadas adelante por el distrito a fin del cumplimiento de la "Ley de Identidad de Género" Ley N°26743.

Horario: 10

Ubicación: Hospital Durand (Av. Díaz Vélez 5044)

Abierto al público en general, con confirmación previa: formulario de inscripción.

1° de noviembre: Cine y Orgullo LGTBQ+

En colaboración con la embajada de la Unión Europea, se proyectará la película “Dating Amber”

Horario: 18

Ubicación: C.C San Martin

Abierta a todo público, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de sala.

lgbt.jpg Latin US

2 de noviembre: Uniqueer

Celebramos el orgullo presentando la primera escultura del unicornio a gran escala. After office, música, reflexiones, performances de la mano de artistas y DJs en pleno corazón de Palermo.

Horario: 19 a 00

Ubicación: Monopol Lab - Darwin 1351

Acceso gratuito con inscripción previa

Turismo: Tour LGBTQ+

Junto a TurismoBA llevaremos adelante un recorrido de Tour LGBTQ+, un recorrido por los espacios icónicos del colectivo del Casco Histórico de Buenos Aires. Saliendo del Paseo de la Diversidad hacia el PRIDE Café, se pasará por el Parakultural, el Sótano de San Telmo, la primera sede de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), entre otros lugares significativos.

Se llevará adelante un recorrido con dos grupos de 50 personas. La convocatoria es abierta al público con inscripción previa por la página de turismo BA.

Recorrido 1: San Telmo

Punto de encuentro: Plaza Dorrego (Humberto 1° y Defensa)

> Plaza Dorrego

> Gay Hostal

> Centro Cultural Mercedes Sosa

> Parroquia San Pedro Gonzáles Telmo

> Galería del Viejo Hotel

> Iglesia Dinamarquesa

> Pride Café

> Universidad del Cine y Murales

> Casa Mínima

> Mercado de San Telmo

> Galería Solar de French

Duración: 60 a 90 min

Finalización: Galería Solar de French (Defensa 1066)

Recorrido 2: Casco Histórico

Punto de encuentro: Plazoleta Héroes de Malvinas (Alsina y Defensa)

Atractivos:

> Plazoleta Héroes de Malvinas (Alsina y Defensa)

> Cabildo

> Catedral

> Pirámide de Mayo

> Casa Rosada

Duración: 60 a 90 min

Finalización: Galería Solar de French (Defensa 1066)

marcha del orgullo plaza de mayo 2022 Redes

3 de noviembre: Festival Orgullo de Barrio, Acá hay diversidad

Celebramos la diversidad en el Barrio Mugica, donde se llevarán a cabo actividades culturales que visibilicen las diversidades y fortalezcan los lazos y redes de articulación con y entre la comunidad.

Horario: 10

Ubicación: Barrio Mugica (Vicuña 885)

Mes de la Cultura Independiente

Música en vivo con artistas del colectivo LGBTQ+. Lineup: Audia Valdez / Amantes / Electrochongo y artista sorpresa.

Horario: 19:30

Ubicación; Anfiteatro Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832

Entrada libre y gratuita con inscripción previa

Tel Aviv marcha del Orgullo LGBT Foto: AFP

4 de noviembre: Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ es el acto público más importante de la comunidad en Argentina. Se realiza todos los años, desde la primera histórica Marcha en 1992, el primer sábado de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es visibilizar reclamos y conquistas del colectivo así como expresar el orgullo y la libertad por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Horario: 11 (feria) 17 (marcha)

Ubicación: desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

marcha-orgullo.jpg

Esta semana de actividades se convirtió en un clásico de la Ciudad que comenzó en 2017 y año tras año fue ganando protagonismo hasta convertirse en una celebración oficial, estipulada por ley, que tiene lugar cada año en la semana previa a la tradicional marcha del Orgullo.

Las actividades y su organización son desarrolladas por la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es promover la visibilización de los derechos alcanzados gracias a la perseverancia, unidad y lucha del colectivo LGBTQ+ durante décadas en la búsqueda de igualdad y respeto.