Estas son las ocho infusiones que debes tomar si querés aliviar el estrés y la ansiedad

Las infusiones no solo representan una tradición ancestral en diversas culturas, sino que también cuentan con respaldo científico que valida sus propiedades ansiolíticas. Desde el té matcha hasta la valeriana, estas bebidas pueden convertirse en aliadas para reducir la tensión diaria y mejorar el bienestar emocional.

Té de manzanilla

La manzanilla contiene apigenina, un flavonoide que interactúa con los receptores de benzodiazepina en el cerebro, generando un efecto tranquilizante. Un estudio en pacientes con cáncer que recibían quimioterapia mostró que el consumo diario de té de manzanilla durante dos semanas redujo los síntomas depresivos. Sin embargo, su impacto específico en la ansiedad aún requiere más investigación.

Té verde

Rico en L-teanina, el té verde se vincula con la reducción del estrés. Un estudio en estudiantes que consumieron té verde bajo en cafeína mostró niveles más bajos de estrés en comparación con quienes recibieron un placebo. Además, otro estudio en adultos de mediana edad reveló que este té mejoró la calidad del sueño.

Té de menta

Aunque no hay estudios concluyentes sobre sus efectos ansiolíticos, el aroma del aceite esencial de menta reduce la ansiedad. Por lo tanto, su infusión podría producir un efecto similar, aunque esta hipótesis aún necesita validación científica.

Té de lavanda

La lavanda se empleó tradicionalmente por sus propiedades calmantes. Una revisión sistemática de 2021 demostró que la lavanda, en té o aromaterapia, redujo la ansiedad, la depresión y la presión arterial. Un estudio de 2020 en adultos mayores que bebieron té de lavanda dos veces al día mostró una disminución significativa en los niveles de ansiedad y depresión.

Té de pasiflora

La pasiflora, utilizada por pueblos originarios de América del Norte como sedante, se comparó con medicamentos ansiolíticos. Un estudio indicó que su infusión mejoró la calidad del sueño, pero se necesitan más investigaciones para confirmar su efecto contra la ansiedad.

Té de valeriana

La raíz de valeriana se usó desde las civilizaciones griega y romana. Un estudio en personas en hemodiálisis mostró que una cápsula de valeriana mejoró síntomas de ansiedad y sueño. Sin embargo, falta evidencia sobre el efecto específico de su infusión.

Té de kava

La kava, conocida por su uso tradicional como relajante, ayuda a tratar la ansiedad a corto plazo. No obstante, su consumo prolongado no se recomienda por el riesgo de toxicidad hepática. Su uso debe ser ocasional y no sustituir tratamientos médicos.