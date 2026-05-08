Para qué sirve hablarles a tus plantas y por qué la ciencia lo recomienda

Aunque no lo admitan, muchas personas tienen la costumbre de conversar con sus plantas, árboles o flores . Para algunos es apenas una manía doméstica, pero para otros, es una forma de conexión con la naturaleza . Hoy, distintas investigaciones científicas empezaron a analizar ese comportamiento con más atención por su efecto en la jardinería .

Aunque las plantas no entienden palabras como los seres humanos, sí pueden percibir señales del ambiente que antes pasaban desapercibidas para la ciencia. Las vibraciones, sonidos y cambios externos forman parte de un sistema mucho más complejo de lo que se creía hasta hace algunas décadas.

Las plantas tienen una capacidad que generó dudas sobre la relación entre las personas y el mundo vegetal.

Hablarles a las plantas no produce una conversación real, pero sí puede influir en el entorno que las rodea. Quienes mantienen este hábito suelen dedicar más tiempo al cuidado del jardín, prestan más atención a los cambios y mantienen rutinas constantes de riego, limpieza y exposición a la luz.

Aunque sean seres inanimados, ese vínculo genera condiciones más favorables para muchas especies ornamentales o de interior. Una planta cuidada de forma regular tiene más posibilidades de crecer fuerte y sana que otra abandonada durante semanas. Además, la voz humana produce vibraciones que alteran mínimamente el ambiente alrededor de las hojas y los tallos. Aunque todavía no hay pruebas de que comprendan el lenguaje, varios estudios sí detectaron respuestas frente a ciertos estímulos sonoros .

Ya son varios los especialistas que sostienen que la clave no pasa por las palabras elegidas, sino por la frecuencia de interacción con el entorno vegetal. Es decir, quienes les hablan seguido a sus plantas suelen prestarles más atención y detectar problemas antes de que se agraven.

Hablar planta jardinería La ciencia dejó en claro que las plantas perciben mucho más de lo que se imaginaba. Pexels

La ciencia confirma que las plantas sienten cuando hablás

Investigadores de la Universidad de Missouri analizaron cómo reaccionan las plantas frente a distintas vibraciones. Los resultados mostraron que pueden diferenciar sonidos relevantes de otros completamente inofensivos. Uno de los experimentos más conocidos expuso plantas al sonido que produce una oruga al alimentarse de hojas. Frente a esa señal, activaron mecanismos defensivos para su protección natural.

Pero por el otro lado, cuando recibieron otros estímulos ambientales, como viento, música o ruidos comunes, no mostraron la misma reacción, lo que llamó la atención de los científicos porque demuestra cierto nivel de discriminación sonora. El biólogo Rex Cocroft explicó que las plantas respondieron de manera consistente ante señales asociadas a amenazas biológicas, de tal manera que pueden percibir vibraciones útiles para su supervivencia.

Por su parte, la investigadora Heidi Appel señaló que estas respuestas aparecen solo frente a estímulos importantes para la planta. La voz humana, según las pruebas realizadas, no activa defensas químicas ni mecanismos de alerta. De todas formas, los hallazgos cambiaron la manera en que la ciencia entiende al mundo vegetal.

Mujer cuidar planta maceta jardín El vínculo con las plantas puede fomentar su desarrollo. Freepik

Por qué algunas personas le ponen música

La música también forma parte de muchas rutinas de jardinería, porque algunas personas creen que ciertas melodías ayudan al crecimiento vegetal o generan un ambiente más saludable para sus plantas de interior. Desde el punto de vista científico, todavía no existe una confirmación definitiva sobre los beneficios directos vinculados a géneros musicales específicos, pero sí se sabe que determinadas vibraciones pueden influir en el entorno físico de una planta.

Los sonidos suaves y constantes generan movimientos mínimos en el aire y alteraciones leves en la superficie de tanto hojas como tallos. Ese efecto puede formar parte de estímulos ambientales similares a los que ocurren en la naturaleza. Entonces, quienes ponen música cerca de las plantas suelen mantener espacios más tranquilos y estables, con menos cambios bruscos de temperatura o estrés ambiental, lo que favorece su desarrollo.

Otra explicación está en que escuchar música mientras se riegan o cuidan plantas convierte la actividad en un momento de relajación para el ser humano. Eso lleva a dedicarle más tiempo y atención a cada ejemplar. Los especialistas aclaran que ninguna canción funciona como fórmula mágica, lo que importa es tener una luz adecuada, el agua necesaria y el tipo de sustrato necesario para el crecimiento saludable.