Hablar solo en voz alta: ¿por qué la psicología asegura que beneficia la salud mental?

Aunque a veces parezca raro o dé un poco de vergüenza, hablar solo es un hábito mucho más común de lo que parece.

Ese diálogo con uno mismo aparece en situaciones muy distintas y forma parte de la vida cotidiana más de lo que parece.

Hablar solo mientras se cocina, repasar una discusión en la ducha o ensayar frente al espejo algo que todavía no pasó es bastante más común de lo que parece. Aunque durante años quedó asociado a algo raro, la psicología encontró varios motivos por los que poner en palabras lo que pasa por la cabeza puede ayudar a la salud mental.

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A veces sale sin pensar. Una preocupación se convierte en frase, una decisión se discute en voz alta o aparece ese clásico “a ver, ¿qué tengo que hacer ahora?” mientras se busca algo por toda la casa. Esa charla con uno mismo puede tener más sentido del que parece .

Hablar solo no quiere decir que haya algo mal . Muchas veces aparece justamente cuando hay demasiadas cosas dando vueltas al mismo tiempo y cuesta encontrar por dónde empezar.

Hablar en voz alta puede aparecer en momentos de estrés, dudas o cuando cuesta ordenar todo lo que pasa por la cabeza.

Decir lo que uno piensa obliga a darle cierta forma. Una respuesta que parecía perfecta en la cabeza puede sonar distinta al escucharla , mientras que algo enorme puede volverse bastante más concreto una vez que se pone en palabras.

También pasa con cosas simples. Repetir dónde quedaron las llaves, decir qué falta comprar o marcar en voz alta los pasos de una tarea ayuda a mantener el foco y no perderse entre otras ideas.

Cuando la cabeza está cargada, escucharse puede ser una manera sencilla de acomodar un poco el desorden. No hace falta convertir cada pensamiento en una conversación ni andar relatando todo el día: muchas veces aparece solo cuando hace falta ordenar algo.

Beneficios clave de hablar solo para reducir el estrés y organizar las emociones

Los nervios suelen despertar este hábito enseguida. Antes de una entrevista, una reunión importante o una charla incómoda, ensayar lo que se quiere decir puede dar algo de seguridad y evitar llegar con todo mezclado.

También ayuda a entender mejor qué está pasando. A veces uno sabe que está molesto, pero no termina de identificar por qué. Decirlo en voz alta obliga a ponerle nombre a eso que incomoda y hace más fácil separar una cosa de otra.

La forma de hablarse también pesa. No es lo mismo pasar media hora repitiéndose que todo va a salir mal que intentar ordenar la situación con un poco más de calma. Incluso cambiar el tono puede hacer que una preocupación deje de sentirse tan enorme.

Y hay momentos en los que simplemente sirve para descargar. Decir “esto me tiene cansado” o admitir en voz alta algo que viene molestando puede dar un poco de aire, aunque el problema siga ahí.

Escucharse puede ayudar a recordar mejor, bajar un poco la intensidad emocional y poner algunas ideas en orden. Freepik

Qué dice la ciencia sobre el efecto de escucharse a uno mismo

La ciencia encontró algunas pistas sobre por qué escucharse puede resultar útil. Un estudio de la Universidad de Waterloo observó que leer información en voz alta ayudaba a recordarla mejor que hacerlo únicamente en silencio. Los investigadores llamaron a este fenómeno “efecto de producción”.

La explicación es bastante simple: cuando una persona habla, no solo procesa las palabras, también las escucha. Esa combinación hace que cierta información se destaque más y tenga mayores chances de quedar en la memoria.

Otros trabajos analizaron qué pasa cuando esa voz aparece frente a emociones o situaciones incómodas. Hablarse tomando cierta distancia, por ejemplo usando el propio nombre, mostró buenos resultados para bajar la intensidad emocional y pensar con algo más de claridad.

Los estudios no presentan el hábito como una solución para todo. Apuntan a algo bastante más cotidiano: escuchar la propia voz puede servir para recordar, concentrarse y ordenar algunas ideas cuando hay demasiado dando vueltas.

¿Cuándo la conversación interna deja de ser saludable?

El problema no está en hablar solo, sino en cómo se vuelve esa conversación. Si todo termina en reproches, insultos o pensamientos negativos que se repiten sin parar, esa charla deja de ayudar y empieza a cargar todavía más la cabeza.

También conviene prestar atención cuando ese diálogo genera angustia, miedo o empieza a interferir con el descanso, el trabajo o los vínculos. Ahí ya no importa tanto si ocurre en voz alta o en silencio, sino el malestar que provoca.

Otra situación distinta aparece cuando la persona deja de reconocer esas voces como propias y siente que provienen de alguien más. En esos casos, es importante buscar ayuda profesional.

Fuera de esas señales, hablar solo puede ser tan cotidiano como practicar una respuesta, recordar algo importante o decir en voz alta eso que todavía cuesta terminar de ordenar por dentro.