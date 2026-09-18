La provincia de Buenos Aires ofrece hasta $10 millones de recompensa para encontrar a un joven acusado de tres homicidios

Se trata de Joel Sebastián Magallanes, de 18 años, quien permanece prófugo de la Justicia. Está imputado por tres hechos ocurridos en Tres de Febrero, entre ellos el crimen del policía bonaerense Alan Molina.

El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener a Joel Sebastián Magallanes , un joven de 18 años que permanece prófugo y está imputado en tres investigaciones por homicidio ocurridas en el partido de Tres de Febrero .

La medida fue formalizada mediante la Resolución 2426 , publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito. El ofrecimiento fue solicitado en el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín .

Según consta en el anexo de la resolución, Magallanes nació el 13 de agosto de 2008 y tenía como último domicilio conocido una vivienda del barrio Ejército de los Andes , en Ciudadela.

El expediente lo vincula con tres hechos. El primero ocurrió el 11 de diciembre de 2025 , alrededor de las 23.40, en la puerta de una vivienda del barrio Ejército de los Andes. De acuerdo con la resolución, Magallanes habría efectuado varios disparos contra Víctor Fernando Carrizo, quien murió como consecuencia del ataque.

El segundo episodio investigado ocurrió el 5 de enero de 2026 , cerca de las 15.30, en la intersección de Ángel Pini y 3 de Febrero, en el barrio Villa Pineral. Según el documento oficial, Magallanes, junto con Alexis Jonatan Correa Ramírez, habría intentado desapoderar de su vehículo a Lucas Demetrio Leiva y de su mochila a Gabriel Omar López. Durante el episodio se efectuaron varios disparos y Leiva murió como consecuencia del ataque , de acuerdo con la resolución.

El tercer hecho es el asesinato del policía bonaerense Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio de 2026 en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Según la resolución, el efectivo intentó identificar a Magallanes en inmediaciones de las calles Barragán y avenida Militar y, tras huir y esconderse, el joven habría efectuado disparos que provocaron su muerte.

Molina tenía 26 años y pertenecía a la Fuerza Barrial de Aproximación. Tras el crimen, la Policía Bonaerense realizó un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes con 24 allanamientos para localizar al sospechoso. En ese momento, el Ministerio de Seguridad confirmó que Magallanes no había sido encontrado y continuaba prófugo.

La investigación por los homicidios

En aquellos procedimientos fueron detenidas cuatro personas y otras 16 quedaron aprehendidas, mientras que se secuestraron armas, drogas, dinero y teléfonos celulares, según informaron entonces fuentes policiales.

Ahora, la resolución publicada en el Boletín Oficial establece que la recompensa será de entre $5 millones y $10 millones, de acuerdo con el mérito de la información aportada, y que el dinero será distribuido únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades correspondientes para brindar los datos.

La información podrá ser aportada con reserva de identidad ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín funciona en General Roca 4765, primer piso, de Villa Ballester, y recibe información en el teléfono 011 5621-7328 y el correo [email protected]. También se puede recurrir a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, de La Plata, a través del correo [email protected] y los teléfonos 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18.

El Ministerio de Seguridad indicó que se asegura estricta reserva de identidad para quienes aporten información en el marco del ofrecimiento.