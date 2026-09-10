Cómo el apego seguro en la infancia influye en tus relaciones de pareja, según la psicología

Las experiencias afectivas de los primeros años pueden dejar huellas en la manera de confiar, pedir apoyo y afrontar conflictos durante la vida adulta.

La ciencia psicológica lleva décadas estudiando cómo los primeros vínculos pueden influir en la forma en que las personas construyen relaciones durante las distintas etapas de la vida. La teoría del apego sostiene que los niños necesitan contar con figuras cuidadoras disponibles y sensibles, especialmente cuando sienten miedo, angustia o vulnerabilidad.

Ese aprendizaje temprano no significa que una persona vaya a repetir automáticamente en la adultez todo lo que vivió durante su infancia. La historia personal es mucho más compleja. Sin embargo, distintos estudios encontraron asociaciones entre la calidad del vínculo entre padres e hijos y algunos aspectos del funcionamiento posterior de las relaciones románticas.

El concepto de apego fue desarrollado originalmente por el psiquiatra y psicoanalista británico John Bowlby y luego enriquecido por las investigaciones de Mary Ainsworth. La idea central es que los niños buscan proximidad con sus cuidadores cuando están asustados, preocupados o necesitan protección.

El afecto y la confianza se construyen a través de las experiencias cotidianas.

El apego seguro aparece cuando el niño percibe que puede recurrir a una figura de referencia y encontrar allí una respuesta suficientemente sensible y consistente. No significa que los adultos deban responder perfectamente todo el tiempo. La disponibilidad emocional y la capacidad de responder de manera adecuada a las necesidades del niño tienen un papel relevante.

Un chico que se cae y busca consuelo, por ejemplo, necesita encontrar una respuesta que le permita sentirse protegido y, después, continuar explorando. Esa combinación entre seguridad y autonomía es una de las claves del concepto.

Las investigaciones contemporáneas también advierten que el apego infantil no es una característica completamente fija. Las experiencias posteriores, el contexto familiar, las relaciones significativas y otros factores pueden modificar estos patrones.

De la infancia a la adultez: el puente entre el afecto temprano y el amor de pareja

La teoría del apego plantea que las experiencias tempranas pueden contribuir a formar modelos internos de relación. Son representaciones acerca de qué esperar de los demás y de cuánto una persona puede sentirse merecedora de cuidado, afecto y protección.

Con el paso de los años, esos aprendizajes pueden aparecer en los vínculos cercanos. En una relación de pareja, por ejemplo, pueden influir en la manera de interpretar determinadas situaciones: si una demora en responder un mensaje genera una preocupación pasajera o dispara el temor de haber sido abandonado.

Las relaciones familiares forman parte de las primeras experiencias de interacción. Magnific

Una revisión sistemática que analizó 40 artículos encontró asociaciones entre la seguridad del apego entre padres e hijos y distintos aspectos del funcionamiento de las relaciones románticas posteriores, como la adaptación de la pareja y la calidad de las interacciones.

La investigación sobre apego adulto también señala que, frente al estrés, las personas con mayores niveles de inseguridad pueden presentar respuestas diferentes. La ansiedad de apego puede estar vinculada con una mayor preocupación por el rechazo, mientras que la evitación puede asociarse con una tendencia a desconfiar de la disponibilidad de la pareja o a mantener distancia emocional.

Beneficios del apego seguro en las relaciones sentimentales

Cuando una persona desarrolla una mayor sensación de seguridad en sus vínculos, puede contar con mejores recursos para afrontar situaciones habituales de una pareja. Entre ellos aparece la posibilidad de pedir apoyo sin sentirse débil, expresar necesidades y aceptar que la otra persona también puede necesitar espacio.

La seguridad también puede favorecer una mayor capacidad para atravesar conflictos sin interpretar cada desacuerdo como una amenaza inmediata para la relación. Esto no significa que quienes tienen un apego seguro nunca sientan celos, miedo o enojo. Esas emociones forman parte de cualquier vínculo.

También aparece una cuestión clave: la pareja puede convertirse en una fuente de seguridad. Las investigaciones actuales estudian cómo las respuestas de un compañero pueden amortiguar algunas inseguridades del otro y contribuir a mejorar el funcionamiento del vínculo.

Diferencias con el apego inseguro: ansioso y evitativo

Dentro de la investigación sobre apego adulto suelen distinguirse dos dimensiones especialmente estudiadas: la ansiedad y la evitación. No se trata de etiquetas para diagnosticar a una persona ni de categorías que permitan explicar por sí solas una relación.

El apego ansioso puede manifestarse mediante una preocupación intensa por el rechazo o el abandono. Algunas personas pueden necesitar constantes señales de afecto, interpretar silencios como indicios de desinterés o experimentar mucha angustia ante la posibilidad de perder a su pareja.

El apego evitativo, en cambio, suele relacionarse con una mayor incomodidad frente a la dependencia emocional y con una tendencia a mantener distancia cuando el vínculo se vuelve demasiado intenso. En situaciones de tensión, algunas personas pueden preferir aislarse antes que buscar apoyo.

Ambos patrones pueden aparecer en diferentes grados y combinarse de distintas maneras. Además, las investigaciones advierten que el apego puede cambiar y que las experiencias posteriores también importan. No existe una sentencia escrita en la infancia que determine cómo será la vida amorosa de una persona décadas después.