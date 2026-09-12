El color azul se impone como tendencia en la primavera 2026 y este es su significado, según la psicología

La percepción de los colores ocupa un lugar particular en la forma en que las personas interpretan su entorno.

La ciencia y la percepción del color tienen un vínculo que despierta interés desde hace años, aunque no existe una fórmula capaz de determinar la personalidad de alguien solamente por su tono preferido. Aun así, ciertas elecciones cromáticas aparecen relacionadas con emociones, asociaciones y formas de percibir el entorno .

Para la temporada primavera-verano 2026, las pasarelas incorporaron una paleta amplia, con propuestas que van desde colores intensos hasta tonos pastel. Entre ellos, el azul aparece en dos versiones bien diferentes: el eléctrico , de gran intensidad, y el azul hielo , más suave y translúcido.

La nueva temporada propone una paleta especialmente variada. Vogue España describe la primavera-verano 2026 como un período de contrastes cromáticos , con tonos como berenjena, verde lima, rojo tomate, amarillo mantequilla, rosa suave y diferentes gamas de azul.

Dentro de esa selección aparece el azul eléctrico , uno de los colores con mayor presencia en las pasarelas. Victoria Beckham y Lanvin lo combinaron con negro, mientras que Loewe lo llevó a prendas de napa y Tove apostó por una versión más suave en vestidos.

La otra gran alternativa es el azul hielo , una tonalidad mucho más clara que se acerca visualmente a los colores translúcidos. Louis Vuitton, Tove y Lanvin lo incorporaron a sus colecciones mediante propuestas de total look. Dior, en cambio, exploró el tono en vestidos plisados con volúmenes marcados.

La diferencia entre ambas versiones muestra algo interesante: hablar de “azul” no implica referirse a una única apariencia. Un tono eléctrico puede aportar intensidad y convertirse en el protagonista de un conjunto, mientras que uno helado genera una imagen más delicada y luminosa.

Esta variedad permite incorporarlo de distintas maneras. Para quienes no quieren llamar demasiado la atención, un accesorio, una camisa o un detalle en azul puede ser suficiente. Quienes prefieren jugar fuerte con las tendencias pueden apostar por un look monocromático, una de las fórmulas que apareció en las colecciones de la temporada.

El azul también tiene una ventaja práctica: puede combinarse con tonos neutros y con otros colores intensos. En las pasarelas de esta temporada, la convivencia entre tonos fuertes y opciones más sobrias es una de las claves de la propuesta general.

Una misma tonalidad puede adquirir distintas lecturas según el contexto, la intensidad y las experiencias de cada persona. Magnific

Qué significa que te guste el color azul, según la psicología

En la psicología del color, el azul suele asociarse con calma, confianza y estabilidad. También aparece relacionado con características como la responsabilidad, el autocontrol y una tendencia hacia la reflexión. Los especialistas señalan que hay diferencias entre el azul claro y el oscuro. El primero se relacionó con estabilidad emocional y confiabilidad, mientras que el segundo apareció asociado con responsabilidad, autodisciplina y serenidad.

La preferencia puede estar relacionada también con experiencias personales. Una persona puede elegir azul porque lo asocia con el mar, el cielo, un equipo deportivo, una prenda especial o simplemente porque le resulta agradable a la vista. Las experiencias individuales pueden modificar el significado que cada uno atribuye a un determinado tono.

También existe una cara menos luminosa de esta asociación. Algunas interpretaciones relacionan el azul con la introspección y, en determinados contextos, con la melancolía. Esto no significa que alguien que prefiera este color sea necesariamente una persona triste o distante.