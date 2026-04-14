Inversión millonaria: así es la mansión de Brad Pitt en el "barrio de los famosos" de California + Seguir en









El actor estadounidense se consagró como el nuevo propietario de uno de los inmuebles más codiciados, en un barrio reconocido por la fama de sus residentes.

Brad Pitt suma una nueva propiedad a su amplio repertorio inmobiliario.

Brad Pitt sumó una nueva propiedad a su portafolio inmobiliario, con la adquisición de una mansión de estilo español en Outpost Estates, uno de los barrios más exclusivos de Hollywood Hills, Los Ángeles.

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El actor pagó US$12 millones por la residencia, que fue construida en 1989 y completamente renovada, ofrece 6 dormitorios, 8 baños, una sala de cine, una oficina y vistas panorámicas, que abarcan desde el centro de Los Ángeles hasta el Océano Pacífico. Además, cuenta con un jardín con palmeras, una piscina, una cocina exterior y un huerto, detalles que convierten a esta mansión en un oasis de privacidad y lujo en medio de la ciudad.

image La mansión de Brad Pitt en Outpost Estates por dentro La residencia de 780 metros cuadrados destaca por su estilo español, con techos altos de madera, puertas arqueadas y detalles en hierro forjado, que le otorgan un aire clásico, pero moderno. Al ingresar, un vestíbulo de doble altura recibe a los visitantes, mientras que las ventanas de piso a techo en el salón principal permiten disfrutar de las vistas espectaculares de la ciudad y el océano.

image El interior de la mansión incluye pisos de madera noble, una cocina soleada con área de comedor y una sala de estar con chimenea, que aporta calidez al espacio. Uno de los puntos más llamativos es el home theater, ideal para proyecciones privadas, y un estudio de grabación, que refleja el interés de Pitt por la música y el entretenimiento.

image En el exterior, la propiedad cuenta con terrazas amplias, un área de piscina rodeada de palmeras y un jardín con vegetación autóctona, que brindan un ambiente relajado y exclusivo. La mansión también incorpora sistemas de seguridad avanzados, un aspecto clave para Pitt tras un robo en su residencia de Los Feliz en 2025.

Cuáles son las otras propiedades de Brad Pitt Además de su nueva adquisición en Outpost Estates, el actor posee otras propiedades destacadas: Residencia en Los Feliz, Los Ángeles : una casa que Pitt compró en 2011 y que vendió en 2025 por US$33 millones . La propiedad fue escenario de un robo en junio de 2025 , lo que aceleró su decisión de mudarse a un lugar más seguro.

Château Miraval, Francia : un viñedo y castillo de 500 hectáreas en Provenza, que Pitt compartió con su exesposa Angelina Jolie . Tras su separación, el actor mantuvo el 50% de la propiedad , que incluye una bodega productora de vino y una residencia histórica.

Casa en Carmel Highlands, California : Pitt adquirió esta propiedad icónica diseñada por el arquitecto D.L. James por US$40 millones en 2021. La residencia, con vistas al Océano Pacífico , se convirtió en su principal lugar de residencia en Estados Unidos.

Antigua propiedad en Beverly Hills : una mansión de estilo Wallace Neff que Pitt compartió con Jennifer Aniston y luego vendió.

Residencia en el Barrio Francés de Nueva Orleans: una propiedad histórica que el actor compró junto a Angelina Jolie y que luego vendió. Cómo es vivir en Outpost Estates, el barrio de los famosos en Estados Unidos image Outpost Estates es un barrio exclusivo ubicado en Hollywood Hills, conocido por su privacidad, seguridad y vistas panorámicas. Fundado en el siglo XIX por el general Harrison Gray Otis, el área fue concebida como un refugio para la élite de Los Ángeles, incluyendo militares y, más tarde, celebridades. Hoy, el barrio alberga a figuras del espectáculo, empresarios y deportistas, atraídos por su ubicación estratégica, cerca del centro de Los Ángeles pero con un ambiente tranquilo y alejado del bullicio. Las propiedades en Outpost Estates se caracterizan por su arquitectura distintiva, que combina estilos español, mediterráneo y moderno, y por sus amplios terrenos, que garantizan intimidad. image Entre los residentes actuales y pasados se encuentran Ben Affleck, Orlando Bloom, y ahora Brad Pitt. La zona también ofrece acceso a servicios de alta gama, como restaurantes exclusivos, clubes privados y rutas escénicas para caminar o hacer ejercicio. La seguridad es otro de los puntos fuertes del barrio, con sistemas de vigilancia las 24 horas y acceso controlado, lo que lo convierte en un lugar ideal para celebridades que buscan protección y discreción. La compra de Pitt en Outpost Estates no solo representa una inversión inmobiliaria, sino también una apuesta por un estilo de vida exclusivo y protegido, en línea con las preferencias de las estrellas de Hollywood.