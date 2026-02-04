¿Juegos Olímpicos en la playa? El nuevo entretenimiento familiar para jugar durante las vacaciones + Seguir en









Una de las opciones más sencillas para entretener a grupos de todas las edades, durante los días de playa.

Para jugar a los Juegos Olímpicos en la playa, sólo hacen falta una serie de elementos fáciles de conseguir, y que resultan divertidos para los más pequeños. Freepik

Durante la temporada de vacaciones, encontrar opciones de entretenimiento puede convertirse en un desafío. Entre el descanso y las actividades al aire libre, muchos viajeros coinciden en la importancia de contar con propuestas que mantengan entretenidos, tanto a los más chicos como a los adultos, especialmente cuando se viaja en familia.

En ese contexto, los juegos de playa se consolidaron como una de las actividades favoritas de los argentinos que eligen el mar para sus vacaciones. Entre ellos, hay uno que se destaca por ser ideal para los más chicos y, al mismo tiempo, sencillo y divertido para los grandes. A continuación, de qué se trata y cuáles son sus reglas:

Cómo jugar a los Juegos Olímpicos en la playa Para jugar a los Juegos Olímpicos en la playa, sólo hace falta dibujar una línea en la arena y desafiar a los más chicos de la familia a realizar un salto en largo. La actividad se vuelve aún más divertida si participan varias familias, primos o nuevos amigos que se conocen en la playa.

Además, se pueden organizar carreras, tanto en la arena como dentro del agua para ver quién llega primero, competencias de lanzamiento tipo jabalina, utilizando algún palo de madera que se encuentre en los médanos, y, para los niños más creativos y activos, exhibiciones de piruetas y movimientos gimnásticos.

Reposera playa Gentileza - Wikipedia Cuántos jugadores pueden jugar a los Juegos Olímpicos en la playa Esta actividad no tiene límite de jugadores, ya que se arman distintas pruebas o desafíos grupales, inspirados en disciplinas olímpicas, como:

Carreras en la arena

Lanzamiento de pelota (tipo jabalina)

Saltos

Circuitos con obstáculos

Postas por equipos Cada juego suma puntos, y al final se puede elegir un ganador simbólico o entregar medallas hechas con cartón, tapitas o caracoles. Una opción simple: qué necesita para jugar a los Juegos Olímpicos en la playa Para jugar a los Juegos Olímpicos en la playa, sólo hacen falta una serie de elementos fáciles de conseguir, y que resultan divertidos para los más pequeños: Un grupo de personas (familia, amigos o chicos; se puede jugar en equipos o de manera individual).

Espacio en la arena, preferentemente plano y seguro.

Elementos simples, que suelen encontrarse en cualquier playa:

Pelotas (de playa o comunes)

Baldes y palitas

Botellas plásticas

Aros, sogas o toallas

Conos o mochilas para marcar límites

Cronómetro o celular para medir tiempos (opcional).

Papel y lapicera para anotar puntajes (opcional).

