La escapada en Buenos Aires que nunca pasa de moda y podés llegar en transporte público

A solo una hora de la ciudad, este clásico del turismo en Buenos Aires sigue siendo el plan ideal para comer rico y relajarse sin gastar de más.

Naturaleza, gastronomía y tranquilidad: Lobos ofrece el plan perfecto para quienes buscan desconectar sin alejarse de Buenos Aires.

El auge del turismo de cercanía no se detiene y Buenos Aires ofrece destinos que combinan historia, relax y naturaleza sin alejarse demasiado. Lugares como Lobos ganan protagonismo como opciones perfectas para una salida de fin de semana sin complicaciones.

Esta localidad mezcla el aire de pueblo con comodidades modernas, atrayendo tanto a quienes buscan tranquilidad como a quienes disfrutan de actividades al aire libre. Y lo mejor: se accede fácilmente en tren o auto.

Lobos se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , en la región norte de la provincia. Esta distancia corta lo convierte en uno de los destinos preferidos por quienes quieren escapar de la rutina sin viajar demasiado.

Elegido por miles cada fin de semana, este destino de turismo cerca de Buenos Aires combina tradición, sabor y naturaleza sin complicaciones.

El acceso es directo y rápido. Gracias a su cercanía y buena conectividad, se transformó en una opción clásica para quienes eligen disfrutar del verde, del silencio y de las actividades al aire libre.

Uno de los principales atractivos de Lobos es su laguna , con más de 800 hectáreas de agua rodeadas de vegetación. Allí se puede pescar, remar, hacer windsurf o simplemente relajarse en la costanera.

Las parrillas distribuidas alrededor de la laguna permiten organizar picnics familiares o almuerzos con amigos, en contacto directo con la naturaleza. También hay espacios de juegos, sombra, y mesas para descansar.

La zona es ideal para el avistaje de aves, con especies como garzas, espátulas rosadas y biguás. Quienes disfrutan de la fotografía o la observación de fauna silvestre encuentran aquí un punto clave para sus hobbies.

A nivel histórico, el casco urbano conserva construcciones antiguas y rincones que cuentan la historia local. La estación de tren y la iglesia central son paradas obligadas para los que quieran conocer más del lugar.

Cómo ir hasta Lobos

Llegar a Lobos en auto es muy simple. Basta con tomar la Autopista Riccheri, luego la Ezeiza-Cañuelas, y desde allí seguir por la Ruta Nacional 205. En poco más de una hora, se está en destino.

Otra opción es el tren de la línea Sarmiento, que conecta el centro porteño con Lobos. Al llegar, se puede tomar un colectivo local o remis hasta la laguna o el centro histórico. Una escapada accesible y sin excusas.