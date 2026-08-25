El restaurante con sedes en Palermo y Puerto Madero que invita a vivir Italia desde el desayuno hasta la cena + Agregar ámbito en









Ciro propone una experiencia gastronómica de inspiración italiana donde conviven brunches abundantes, pastelería artesanal, café de especialidad, gelato elaborado con receta italiana y una carta pensada para disfrutar a cualquier hora del día.

Ciro, el restaurante con raíces italianas que tiene sedes en Palermo y Puerto Madero.

Con locales en Palermo y Puerto Madero, Ciro se consolidó como una de las propuestas más originales para quienes buscan una cocina italiana de calidad disponible durante toda la jornada. Bajo la premisa "Todo rico. Todo el día", su carta reúne desayunos, brunches, almuerzos, meriendas y cenas elaborados artesanalmente, con ingredientes seleccionados y una marcada impronta italiana. La propuesta combina recetas tradicionales con una mirada actual, donde la abundancia, la calidad de las materias primas y el espíritu de compartir forman parte de cada experiencia.

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Ciro en Palermo. La propuesta también se refleja en sus espacios. El local de Palermo rinde homenaje a Molfetta —el pueblo costero de la región italiana de Puglia que inspiró el proyecto— a través de una ambientación con tonos mediterráneos, detalles en madera y las obras del artista Amancio Torras, que evocan la historia y los valores familiares detrás de la marca. Su amplio deck sobre la esquina de Guatemala y Jorge Luis Borges se convirtió en uno de sus grandes atractivos. Por su parte, la sede de Puerto Madero mantiene la misma impronta cálida y artesanal que caracteriza a Ciro, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar desde un desayuno hasta una cena frente al dique.

Ciro en Puerto Madero y sus vistas al rio. Uno de los grandes protagonistas de la carta es el brunch, pensado para compartir y acompañado por una copa Freixenet de cortesía. Incluye una amplia selección de especialidades dulces y saladas, entre ellas cannoli, sfogliatella, focaccia rellena de mortadela, pesto y stracciatella, cornetto de jamón y queso, yogur con granola y frutos rojos, churros, una porción de torta XL a elección y dos cafés de especialidad o limonadas, convirtiéndose en una de las propuestas más completas de la ciudad.

Los brunch keto en Ciro. Para el almuerzo y la cena, Ciro propone platos (de inspiración italiana, por supuesto) servidos en porciones abundantes, ideales para compartir y acompañados también por espumante. Sobresalen preparaciones como la super lasaña de masa casera con salsa a elección, raviolones rellenos, milanesas con pastas o papas rústicas, ojo de bife y pizzas al molde, además de una amplia variedad de focaccias, panini, ciabattas y tostones elaborados con panificados artesanales.

Las milanesas con caserecce en Ciro. A la hora de la merienda, cobran protagonismo sus tortas XL, pensadas para dos personas, junto con clásicos de la pastelería italiana como cannoli, sfogliatella y cornetto. También destacan los alfajores artesanales, pancakes y el gelato elaborado con receta 100% italiana, disponible en sabores tradicionales como pistacho, mascarpone con frutos rojos, sambayón o dulce de leche, además de variedades estacionales.

El café de especialidad con alfcake en Ciro. Otro de los sellos distintivos de la casa es su cafetería. El café de especialidad de Modo Barista, preparado con granos brasileños 100 % arábica mediante máquinas La Marzocco traídas de Italia, acompaña cada servicio junto a un mini brownie de cortesía. La experiencia se completa con infusiones, matcha latte, affogatos, limonadas, milkshakes y una carta de cocktails y vinos seleccionados para quienes eligen extender la experiencia durante el almuerzo o la cena. Los churros con dulce de leche y nutella en Ciro. Además, Ciro dispone de una línea 100% keto que amplía aún más su propuesta gastronómica. El menú incluye alternativas dulces y saladas elaboradas sin harinas refinadas ni azúcares agregados, como avocado toast sobre pan keto, alfajores de harina de almendras, yogur con granola sin azúcar y otras preparaciones que mantienen el perfil artesanal de la casa adaptándose a diferentes estilos de alimentación. El brunch en Ciro. Con una oferta que combina tradición italiana, elaboración artesanal y una carta disponible durante todo el día, Ciro logró construir una identidad propia dentro de la escena gastronómica porteña. Ya sea para un desayuno, un brunch de fin de semana, una comida entre amigos o una merienda con café y torta XL, sus locales invitan a disfrutar de una experiencia donde la cocina italiana se expresa con abundancia, calidad y un marcado espíritu familiar. Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.