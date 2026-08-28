Cañones de piedra y arte rupestre: el mágico rincón de Jujuy que es un tesoro milenario

Este rincón jujeño funciona como un museo a cielo abierto dentro del territorio argentino, ya que conserva buena parte de la historia prehispánica.

El turismo en Argentina tiene alternativas para todos los gustos: hay distintos lugares con playa, otros con montañas y ríos, pero también existen rincones para quienes buscan una experiencia más cultural. En ese contexto, Jujuy presenta una opción distinta que conmoverá a cualquiera con su historia.

Dentro de esta localidad, conocida como Abdón Castro Tolay o Barrancas , hay restos de historia prehispánica. Se pueden ver pinturas y una característica muy particular que asombra a los más curiosos, ya que demuestra el conocimiento con el que contaban las antiguas civilizaciones en estas tierras.

Abdón Castro Tolay, también conocido como Barrancas, se ubica en el departamento de Cochinoca , dentro de Jujuy y en plena Puna. Este lugar, a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, está a 184 kilómetros de San Salvador, la capital provincial.

Su nombre es un homenaje al primer maestro rural del pueblo, quien decidió cambiarlo a mediados del siglo XX. Su llegada fue clave, ya que el asentamiento original estaba en una zona más lejana, expuesta a muchos cambios climáticos y lejos de las fuentes de agua. Él lideró e impulsó la mudanza hacia el territorio actual.

El principal atractivo de Abdón Castro Tolay es visitar la Piedra Mapa. El recorrido permite observar una roca gigante donde los antiguos habitantes tallaron un mapa en relieve de la zona, uno de los pocos vestigios de cartografía prehispánica en toda Sudamérica.

Otra parada clave para el turismo es la Cueva del Caravanero, donde también hay signos de civilizaciones pasadas. Las paredes cuentan con pinturas rupestres que muestran el paso de las antiguas caravanas de llamas.

En esa misma línea está el Centro de Interpretación Arqueológica, donde se conservan restos de una momia de más de 8.800 años de antigüedad y se puede comprender la historia del pueblo a través de los distintos elementos presentados.

Para quienes buscan más movimiento, el Trono del Inca y el Laberinto son dos lugares ideales para realizar trekking. Estos sitios también serán de interés para quienes quieran conocer la fauna local, con llamas, zorros y distintas aves que habitan en la Puna.

Cómo ir hasta Abdón Castro Tolay

San Salvador de Jujuy está a 184 kilómetros, por lo que el viaje suele tomar poco más de tres horas. Hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y, a la altura de Purmamarca, ingresar en la Ruta Nacional 52. En Salinas Grandes, hay que agarrar el desvío que conecta con la Ruta Provincial 75, que llega hasta el pueblo.

Para quienes no cuenten con auto, en la Terminal de Ómnibus de la capital provincial encontrarán distintos servicios que llegan directamente a la localidad, aunque aparece señalizada como "Barrancas", el otro nombre con el que se conoce al sitio.