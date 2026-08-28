Qué significa que prefieras ver partidos de fútbol solo, según la psicología + Agregar ámbito en









Este comportamiento llamó la atención de los expertos, aunque los resultados sorprendieron por el motivo detrás de disfrutar los partidos a solas.

Los científicos buscaron la explicación de este comportamiento. Freepik

No todos viven un partido de fútbol de la misma manera. Mientras algunos prefieren verlo acompañados con amigos o la familia, otros disfrutan mucho más cuando están solos y pueden concentrarse solamente en lo que pasa durante los 90 minutos. La ciencia encontró varias razones detrás de esa elección.

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Aunque desde afuera pueda parecer una costumbre extraña o incluso poco sociable, mirar un partido sin compañía no necesariamente dice eso sobre una persona. Muchas veces, la explicación es más simple y no suele encender ninguna alarma.

Mientras que muchos deciden reunirse para ver un partido importante, otros prefieren quedarse solos en casa y mirarlo. Freepik Por qué algunas personas prefieren ver los partidos en soledad Compartir un partido con amigos puede ser parte del plan, pero no todos se sientan frente a la pantalla buscando lo mismo. Hay quienes quieren meterse de lleno en el juego, seguir cada movimiento y evitar que una conversación durante un tiro libre o una jugada importante les haga perderse algo.

También está la forma en que cada uno vive los nervios. Un partido cerrado puede generar tensión, bronca, expectativa, frustración o alivio en cuestión de minutos, y algunas personas prefieren pasar por todo eso sin comentarios alrededor. No necesitan festejar cada gol con alguien ni explicar por qué una jugada los sacó de quicio.

Para otros, simplemente es una cuestión de concentración. Mirar solos les permite prestar más atención al juego y disfrutarlo a su manera, sin seguir el clima de una juntada ni distraerse con lo que ocurre alrededor. Eso no significa que rechacen la compañía en otros momentos.

Si bien los expertos buscaron patrones que puedan señalar algo más, las explicaciones de quienes prefieren ver los partidos a solas no mostraron signos alarmantes. Freepik Soledad o aislamiento: la diferencia Elegir ver un partido solo no es lo mismo que estar aislado. La diferencia está en algo bastante sencillo: una cosa es querer pasar ese rato sin compañía y otra muy distinta es encontrarse solo cuando en realidad se quisiera compartir el momento con alguien. La soledad por elección puede aparecer en muchas actividades cotidianas. Hay personas que prefieren entrenar, mirar una película o escuchar música sin nadie alrededor, y con el fútbol puede pasar exactamente lo mismo. Es una preferencia puntual, no una descripción completa de cómo se relacionan con los demás. El aislamiento tiene un peso distinto porque implica una falta de vínculos o de contacto no necesariamente buscada. Por eso, ver a alguien solo frente al televisor durante un partido dice bastante poco sobre su vida social. Lo importante es si esa soledad fue una elección o una situación que la persona no quería.

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