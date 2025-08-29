La historia viral de la semana: un nene hincha de River venció al cáncer y festejó en el Garrahan con los colores del club

El emocionante festejo de Valentín tocó miles de corazones con un mensaje de fuerza y esperanza.

Valentín tocó la campana en el Hospital Garrahan tras finalizar su tratamiento, rodeado de aplausos, emoción y una pasión intacta por River.

En un mundo donde lo viral suele ser fugaz , hay historias que se clavan en el corazón. Una de ellas sacudió las redes esta semana: la de un pequeño guerrero pampeano que, con camiseta de River y una sonrisa gigante, celebró el final de su tratamiento oncológico.

Las imágenes de Valentín , el nene de La Pampa que venció al cáncer en el Hospital Garrahan , movilizaron a miles de personas. Su caminata triunfal, la emoción en su rostro y el mensaje en su cartel no solo conmovieron: inspiraron.

Con apenas unos años de vida y una fuerza inmensa, Valentín recorrió los pasillos del Hospital Garrahan como un verdadero campeón. Con la camiseta de River Plate en el pecho y un cartel que decía “Mi última quimio” , tocó la famosa campana que simboliza el fin de una etapa dura, valiente y esperanzadora.

El personal médico lo acompañó en cada paso, como también lo hizo su familia. En ese instante, el hospital entero se detuvo para aplaudir su coraje. La escena se grabó, se compartió y se volvió viral , despertando una ola de amor y admiración en todo el país.

¡SOS NUESTRO ÍDOLO Y NUESTRO ORGULLO, VALEN! Su partido más importante ya está ganado, y se festeja con los colores de su amado River ♥ pic.twitter.com/Vx7eYff4dK

“Sentí como que volví a nacer”, contó el pequeño, visiblemente emocionado. Atrás quedaron una operación de siete horas, días de incertidumbre y noches sin dormir. Pero jamás le soltaron la mano. Su mamá Julieta y su papá Sebastián lo apoyaron como un equipo sólido, decidido a pelear hasta el final.

La historia de Valentín no es solo un testimonio de lucha contra el cáncer infantil. Es una muestra de cómo un chico, con una pelota en el alma y sueños gigantes, puede levantar a todo un país con un simple gesto: tocar una campana con orgullo y esperanza.

Tras hacerse viral: el sueño de Valentín

Pero su historia no terminó en ese pasillo. Con la voz temblando pero firme, Valentín confesó cuál es su mayor anhelo: conocer a Franco Armani, su ídolo absoluto del millonario. "Soy arquero, jugaba en All Boys de Trenel", contó. El deseo está claro y no es imposible.

El programa Arriba Argentinos, de El Trece, ya se sumó a la campaña para que el abrazo entre Valentín y Armani no tarde en llegar. Todo indica que ese encuentro, cargado de emoción y sentido, está más cerca de lo que muchos imaginan.