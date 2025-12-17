La razón por la que los perros duermen pegados a sus dueños en la cama

Las mascotas caninas eligen dormir de esta manera por múltiples razones, que van desde el bienestar hasta problemas de ansiedad.

La razón detrás de que los perros elijan dormir pegados a sus dueños.

Los perros eligen dormir cerca de sus dueños por razones, que van más allá de la simple búsqueda de calor. Este comportamiento muestra su necesidad de seguridad, apego emocional y comunicación no verbal .

Los especialistas en conducta canina explican que la posición que adoptan al descansar revela su estado emocional y el tipo de vínculo que mantienen con sus cuidadores.

La veterinaria Leslie Sinn señaló que dormir pegados transmite estabilidad al animal . Este hábito puede surgir como un instinto de manada, donde el contacto físico refuerza la cohesión social y reduce la ansiedad .

Sin embargo, no todos los casos responden a las mismas motivaciones, ya que algunos perros buscan protección, mientras que otros manifiestan estrés o inseguridad.

El significado de que tu perro duerma pegado a sus dueños

El comportamiento de dormir cerca del dueño tiene múltiples interpretaciones según el contexto. Cuando un perro elige esta postura de manera constante, demuestra confianza y apego. Sin embargo, los expertos de la Universidad de Bristol advierten que también puede ser una señal de ansiedad o un hábito aprendido.

Los perros heredan conductas de sus ancestros lobunos, que dormían en grupo para protegerse y conservar calor. En el ámbito doméstico, este instinto se mantiene, aunque adapta su significado.

Un perro que duerme relajado y en contacto suave con su dueño expresa seguridad y bienestar. En cambio, si presiona su cuerpo con fuerza o permanece rígido, puede indicar que necesita contención emocional o que se siente amenazado.

La manera de saber que siente la mascota cuando duerma pegado a su dueño

La postura y el lenguaje corporal del perro revelan su estado emocional durante el sueño. Estos son los indicadores clave: