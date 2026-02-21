Los juegos de playa que fueron tendencia este verano y todos quieren probar

Estos pasatiempos se convirtieron en los favoritos de la temporada porque combinan movimiento, diversión, y competencia para grandes y chicos.

Los juegos de playa vuelven a ser protagonistas en la costa argentina.

Cada temporada trae sus propias modas a la costa argentina , y este verano no es la excepción. Más allá de los pasatiempos que vemos todos los años, nuevas dinámicas que combinan actividad física, estrategia y diversión en grupo comenzaron a ganar protagonismo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde propuestas importadas de Brasil hasta clásicos que regresan con fuerza, los juegos de playa se reinventan y se convierten en una alternativa ideal para quienes buscan moverse, socializar y salir de la rutina mientras disfrutan del mar.

Uno de los fenómenos más visibles es la altinha , un juego típico de Brasil que se practica con una pelota liviana y que consiste en mantenerla en el aire la mayor cantidad de tiempo posible, utilizando pies, cabeza, hombros y rodillas sin que toque la arena.

La clave no es competir contra el otro, sino cooperar para sostener la pelota en movimiento. Esta dinámica fomenta la coordinación, el equilibrio y el trabajo en equipo, lo que explica por qué cada vez se ve más en playas argentinas.

Este juego mezcla toques de fútbol y movimientos de vóley, y no exige equipamiento complejo ni habilidad deportiva , por lo que rápidamente se convirtió en una opción ideal para jugar en la playa y en contextos casuales.

Se instala una red tensada en la arena con forma similar a una cubierta o techo a dos aguas, y los jugadores golpean una pelota de modo que rebote hacia el equipo contrario, aunque se puede jugar también de manera individual. Permite usar tanto los pies como las manos para golpear la pelota por encima de la red, siempre intentando evitar que caiga al suelo.

Juegos clásicos que vuelven con fuerza

Además de las nuevas tendencias, algunos clásicos volvieron con todo:

Fútbol-tenis : es dinámico, competitivo y permite partidos rápidos, lo que lo hace ideal para grupos de amigos.

: es dinámico, competitivo y permite partidos rápidos, lo que lo hace ideal para grupos de amigos. Vóley: en muchas playas se arman torneos espontáneos entre amigos, familias o desconocidos que terminan convirtiéndose en grupos habituales durante toda la temporada.

en muchas playas se arman torneos espontáneos entre amigos, familias o desconocidos que terminan convirtiéndose en grupos habituales durante toda la temporada. Paletas: perfecto tanto para principiantes como para quienes buscan mejorar técnica y reflejos.

Aunque aparezcan nuevas modas, los clásicos siguen siendo protagonistas cuando se trata de disfrutar el mar, el sol y la competencia amistosa en la playa.