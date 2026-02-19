¿Te tocó un día feo en la playa? Estos son los 6 mejores juegos para sacarle el mayor provecho al clima + Seguir en









Cuando el cielo se llena de nubes y el viento se pone fuerte, la costa también ofrece diversión para compartir en grupo.

Estos juegos son perfectos para disfrutar un día nublado en la playa. Gentileza - Things we did today

El verano no siempre regala días de sol pleno y calor intenso. A veces el cielo se cubre, baja la temperatura y las ráfagas de viento complican los planes para poder disfrutar de la playa.

Pero eso no significa que haya que volver al hotel. Si uno se pone creativo, aprovechando la arena y el mar, el día feo se puede transformar en el escenario ideal para actividades entretenidas que mantengan entretenido a todo el grupo.

Chicos en la playa Gentileza - Refine Life Los 6 mejores juegos para los días ventosos y nublados en la playa Los 6 mejores juegos para los días feos en la playa son:

Carrera de barriletes El viento juega a favor de esta propuesta. Podes llevar un barrilete para armar competencias amistosas y ver cuál se mantiene más alto. Es una gran opción tanto para chicos como adultos, y no requiere nada más que espacio libre.

Búsqueda del tesoro Se escriben algunas pistas en un papel y se dejan pequeños objetos escondidos en la arena. Con eso se puede organizar una búsqueda en equipos. Al tener mucho movimiento, este juego es perfecto para entrar en calor cuando el día está fresco.

Fútbol playero adaptado Si la arena sigue firme, un partido puede mantener al grupo activo. Es algo básico ya que no hace falta un arco profesional, solo dos mochilas marcan los límites. Las reglas pueden adaptarse según la cantidad de participantes y el estado del clima. Concurso de esculturas Aunque el cielo esté gris, la arena húmeda ayuda a moldear figuras más firmes. Cada equipo puede elegir una temática y trabajar durante un tiempo determinado. Al final, se vota la creación más original. Juegos de cartas bajo la carpa Cuando el viento es muy intenso, una simple carpa te permite organizar partidas de cartas, como el truco, chinchón o escoba. Estas alternativas no dependen del sol y se pueden jugar todas las rondas que uno quiera. Desafío de preguntas y respuestas Un juego de cultura general anima a cualquiera. Se pueden armar equipos y sumar puntos por cada acierto. Además, el mar de fondo le aporta un toque distinto y exótico. También se puede jugar al clásico "dígalo con mímica" para hacerlo más fácil y divertido.

