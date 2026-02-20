Este verano no solo surgen el el sol y el mar, sino también la vuelta de juegos y entretenimientos clásicos que durante años fueron un sello de las vacaciones en familia.
Reversionaron un deporte popular y es perfecto para jugar en la playa con amigos
Esta temporada volvimos a ver pasatiempos tradicionales de playa combinarse con nuevas propuestas y deportes: conocé este juego que domina las costas.
-
¿Te tocó un día feo en la playa? Estos son los 6 mejores juegos para sacarle el mayor provecho al clima
-
Por qué dicen que las playas del norte de Mar del Plata son las mejores y en qué se destacan
En un escenario donde se buscan experiencias más activas y compartidas frente a las vacaciones, muchos turistas eligen actividades que invitan al movimiento, la diversión y la conexión con otros. Esas propuestas deben ser simples, sin pantallas ni dispositivos tecnológicos, para recuperar el espíritu lúdico y el disfrute al aire libre. Una de estas actividades es una reversión del deporte más famoso de Argentina: el fútbol.
Cómo jugar al fútbol playero
Hay un par de reglas básicas a tener en cuenta para jugar al fútbol playero:
-
Se juega descalzo.
No hay laterales: cuando la pelota sale, se repone con el pie.
No suele haber árbitro; prima el juego limpio.
El contacto fuerte está mal visto: la arena ya dificulta bastante el movimiento.
Para jugar, hay distintas fases del juego que se deben respetar:
-
Inicio del partido
Un equipo saca desde el centro del campo, pasando la pelota a un compañero.
Duración
Puede jugarse en tiempos cortos (por ejemplo, 2 tiempos de 10 minutos) o hasta cierta cantidad de goles.
Desarrollo del juego
La arena obliga a levantar la pelota, por lo que son comunes las voleas y chilenas: por eso, los pases suelen ser cortos y el juego es más intenso. Para los cambios libres, los jugadores pueden entrar y salir sin detener el partido.
-
Goles
Vale cualquier gol convertido limpiamente. No existe el fuera de juego.
Qué se necesita para jugar al fútbol playero
Para jugar al fútbol playero, se necesita:
-
Una pelota (preferentemente liviana o específica para arena).
Arena limpia y pareja, cerca de la orilla pero lejos del agua.
Dos arcos (pueden marcarse con ojotas, palos o mochilas).
Jugadores: lo ideal es 3 a 5 por equipo, aunque puede adaptarse.
- Temas
- playas
Dejá tu comentario