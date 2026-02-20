SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de febrero 2026 - 11:00

Reversionaron un deporte popular y es perfecto para jugar en la playa con amigos

Esta temporada volvimos a ver pasatiempos tradicionales de playa combinarse con nuevas propuestas y deportes: conocé este juego que domina las costas.

Este juego es perfecto para jugar en familia, entre amigos o hacer nuevas amistades en la playa.&nbsp;

Este juego es perfecto para jugar en familia, entre amigos o hacer nuevas amistades en la playa. 

Gentileza - Walt Disney World

Este verano no solo surgen el el sol y el mar, sino también la vuelta de juegos y entretenimientos clásicos que durante años fueron un sello de las vacaciones en familia.

En un escenario donde se buscan experiencias más activas y compartidas frente a las vacaciones, muchos turistas eligen actividades que invitan al movimiento, la diversión y la conexión con otros. Esas propuestas deben ser simples, sin pantallas ni dispositivos tecnológicos, para recuperar el espíritu lúdico y el disfrute al aire libre. Una de estas actividades es una reversión del deporte más famoso de Argentina: el fútbol.

Cómo jugar al fútbol playero

Hay un par de reglas básicas a tener en cuenta para jugar al fútbol playero:

  • Se juega descalzo.

  • No hay laterales: cuando la pelota sale, se repone con el pie.

  • No suele haber árbitro; prima el juego limpio.

  • El contacto fuerte está mal visto: la arena ya dificulta bastante el movimiento.

Para jugar, hay distintas fases del juego que se deben respetar:

  • Inicio del partido

    Un equipo saca desde el centro del campo, pasando la pelota a un compañero.

  • Duración

    Puede jugarse en tiempos cortos (por ejemplo, 2 tiempos de 10 minutos) o hasta cierta cantidad de goles.

  • Desarrollo del juego

La arena obliga a levantar la pelota, por lo que son comunes las voleas y chilenas: por eso, los pases suelen ser cortos y el juego es más intenso. Para los cambios libres, los jugadores pueden entrar y salir sin detener el partido.

  • Goles

Vale cualquier gol convertido limpiamente. No existe el fuera de juego.

Qué se necesita para jugar al fútbol playero

Para jugar al fútbol playero, se necesita:

  • Una pelota (preferentemente liviana o específica para arena).

  • Arena limpia y pareja, cerca de la orilla pero lejos del agua.

  • Dos arcos (pueden marcarse con ojotas, palos o mochilas).

  • Jugadores: lo ideal es 3 a 5 por equipo, aunque puede adaptarse.

