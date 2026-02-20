Reversionaron un deporte popular y es perfecto para jugar en la playa con amigos + Seguir en









Esta temporada volvimos a ver pasatiempos tradicionales de playa combinarse con nuevas propuestas y deportes: conocé este juego que domina las costas.

Este juego es perfecto para jugar en familia, entre amigos o hacer nuevas amistades en la playa. Gentileza - Walt Disney World

Este verano no solo surgen el el sol y el mar, sino también la vuelta de juegos y entretenimientos clásicos que durante años fueron un sello de las vacaciones en familia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un escenario donde se buscan experiencias más activas y compartidas frente a las vacaciones, muchos turistas eligen actividades que invitan al movimiento, la diversión y la conexión con otros. Esas propuestas deben ser simples, sin pantallas ni dispositivos tecnológicos, para recuperar el espíritu lúdico y el disfrute al aire libre. Una de estas actividades es una reversión del deporte más famoso de Argentina: el fútbol.

playa_soccer_header-jpg Cómo jugar al fútbol playero Hay un par de reglas básicas a tener en cuenta para jugar al fútbol playero:

Se juega descalzo .

No hay laterales: cuando la pelota sale, se repone con el pie.

No suele haber árbitro; prima el juego limpio .

El contacto fuerte está mal visto: la arena ya dificulta bastante el movimiento. Para jugar, hay distintas fases del juego que se deben respetar:

Inicio del partido Un equipo saca desde el centro del campo, pasando la pelota a un compañero.

Duración Puede jugarse en tiempos cortos (por ejemplo, 2 tiempos de 10 minutos) o hasta cierta cantidad de goles.

Desarrollo del juego La arena obliga a levantar la pelota, por lo que son comunes las voleas y chilenas: por eso, los pases suelen ser cortos y el juego es más intenso. Para los cambios libres, los jugadores pueden entrar y salir sin detener el partido.

Goles Vale cualquier gol convertido limpiamente. No existe el fuera de juego. Qué se necesita para jugar al fútbol playero Para jugar al fútbol playero, se necesita: Una pelota (preferentemente liviana o específica para arena).

Arena limpia y pareja , cerca de la orilla pero lejos del agua.

Dos arcos (pueden marcarse con ojotas, palos o mochilas).

Jugadores: lo ideal es 3 a 5 por equipo, aunque puede adaptarse.

Temas playas