Cambio climático: cómo El Niño y La Niña potenciaron el récord de temperatura global

Un nuevo estudio explica que la interacción entre el calentamiento global y los ciclos naturales del Pacífico ayudó a que la temperatura media del planeta se disparara en los últimos tres años.

Científicos advierten que el aumento de la temperatura de los océanos está modificando estos fenómenos y amplificando el calor atrapado en la Tierra.

El ciclo natural de El Niño , que influye en el clima a escala global, no solo contribuye al calentamiento del planeta, sino que también está siendo modificado por él, según advierten científicos. Un nuevo estudio aporta una posible explicación a por qué la temperatura media de la Tierra, que ya venía en alza, dio un salto adicional en los últimos tres años.

La investigación sostiene que un cambio inusual en la dinámica entre El Niño y La Niña ayudó a amplificar el calentamiento reciente. En paralelo, los rápidos efectos del cambio climático obligaron a revisar los criterios con los que se clasifican estos fenómenos climáticos.

La temperatura media mensual del planeta registró en 2023 un incremento significativo por encima de la tendencia de largo plazo asociada al calentamiento global de origen humano, y esa suba se extendió hasta 2025. Hasta ahora, los científicos barajaban distintas hipótesis para explicar este fenómeno, desde el aumento de gases de efecto invernadero hasta cambios en la actividad solar o erupciones volcánicas submarinas.

Un estudio publicado este mes en la revista Nature Geoscience analizó el llamado “desequilibrio energético de la Tierra”, es decir, la diferencia entre la energía que ingresa al planeta y la que se libera al espacio. Cuanto mayor es ese desequilibrio, más calor queda atrapado y más sube la temperatura global.

Los investigadores calcularon que cerca de tres cuartas partes del aumento reciente de ese desequilibrio se explican por la combinación del cambio climático antropogénico y la transición desde un inusual período de tres años consecutivos de La Niña hacia un evento de El Niño .

Durante La Niña, el calor se almacena en capas más profundas del océano, lo que reduce la energía que el planeta libera al espacio. En este caso, ese proceso se prolongó más de lo habitual, lo que permitió que se acumulara una mayor cantidad de calor. Cuando el sistema climático pasó nuevamente a El Niño, ese calor comenzó a liberarse, elevando aún más las temperaturas globales.

Según el estudio, alrededor del 23% del desequilibrio energético reciente se explica por este patrón prolongado de La Niña, mientras que más de la mitad responde a las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles.

Cambian los criterios para medir El Niño y La Niña

calentamiento global La transición desde un prolongado episodio de La Niña ayudó a liberar calor acumulado y empujó a la Tierra a nuevos niveles de calentamiento. Getty Images

El calentamiento de los océanos también obligó a modificar la forma en que se identifican estos fenómenos. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) actualizó este mes su metodología, ya que el aumento sostenido de la temperatura del mar volvió obsoletos los parámetros históricos.

Durante décadas, la clasificación se basó en comparar la temperatura del Pacífico tropical con un promedio considerado “normal”. Sin embargo, en un planeta que se calienta de forma acelerada, ese concepto de normalidad cambia constantemente. Por eso, la NOAA adoptó ahora un índice relativo, que compara las temperaturas del Pacífico con las del resto de los trópicos.

Este ajuste probablemente implique que en adelante se identifiquen más eventos de La Niña y menos de El Niño que bajo el sistema anterior, aunque los impactos climáticos seguirán siendo significativos.

De acuerdo con los pronósticos actuales, podría desarrollarse un nuevo El Niño hacia finales de este año. De confirmarse, el fenómeno podría reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, pero también elevar aún más la temperatura global en los próximos años.

“Cuando se active El Niño, es probable que se establezca un nuevo récord de temperatura global”, advirtieron los expertos. En un sistema climático cada vez más caliente, señalaron, los episodios de clima extremo serán cada vez más frecuentes e intensos.