Estas son las 5 cosas que tenés que tener en cuenta de la VTV si estas por vacacionar en Tucumán

Antes de salir a la ruta, revisá la documentación y el estado del auto para evitar multas durante el viaje.

La VTV es obligatoria en todo el país, así que tenés que prestar atencion a estos consejos antes de viajar.

Llegó el verano y muchas familias preparan el auto para recorrer distintos puntos del país. Es por eso que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se vuelve un requisito obligatorio para circular sin inconvenientes por las rutas y avenidas.

Tener la VTV al día no solo evita sanciones en los controles, sino que también confirma que el vehículo reúne las condiciones mínimas de seguridad para afrontar trayectos largos y rutas con alto tránsito, especialmente si se atraviesan muchos kilómetros para llegar al norte del país.

La VTV es exigida en todo el territorio argentino . El certificado acredita que el rodado se encuentra en las condiciones mecánicas y ambientales adecuadas. Sin esta constancia, el conductor puede recibir multas e incluso la retención del vehículo en un operativo.

En la provincia funcionan centros de control en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y Juan Bautista Alberdi. En la mayoría de los casos se puede reservar turno por internet , lo que permite elegir día y horario. En temporada alta, lo mejor es gestionar la cita con anticipación para evitar demoras.

Qué documentación tenés que presentar

Al momento de asistir al control, se debe llevar la cédula verde o azul del vehículo, el DNI y la licencia de conducir vigente. Sin estos papeles, no se realiza la inspección. Es recomendable verificar que todos los datos coincidan y estén actualizados.

Vigencia según la antigüedad del auto

Los vehículos particulares 0 km no están obligados a realizar la verificación durante los primeros tres años desde su patentamiento. Despues el plazo cambia según la edad del rodado. En general, entre los 3 y 7 años la oblea suele tener una duración mayor que en autos con más de 7 años, que deben renovar el control cada doce meses.

Revisión previa para evitar rechazos

Antes de concurrir a la planta, conviene chequear frenos, luces, neumáticos y dirección. También es fundamental contar con el kit reglamentario: matafuego con carga vigente, balizas portátiles y botiquín. Si en la revisión se encuentran fallas leves, el titular dispone de hasta 60 días para resolverlas y regresar sin pagar nuevamente la inspección.