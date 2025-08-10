Menús ejecutivos, la gran solución

Cosi Mi Piace , la cantina italiana de Palermo Soho , reconocida por sus pizzas romanas al horno de leña, de masa finita y crocante, y pastas caseras, renovó recientemente su carta y sumó nuevas propuestas pensadas para distintos momentos del día. Entre las novedades, se destaca el “Menú di metà giornata”, disponible de martes a viernes de 12 a 18 hs.

El menú incluye un plato principal a elección, una bebida (agua o gaseosa) y un postre o café, a un valor de $16 900. Son seis principales para elegir, como la pizza Il Placido con mozzarella fior di latte, cebolla morada, marrón rojo asado, olivas negras, orégano fresco y oliva extra virgen; el risotto alla Zucca, con arroz carnaroli y calabazas asadas, queso parmesano, ajo negro, stracciatella y aceite de oliva extra virgen; los gnocchi de papa con salsa pomodoro o los panzotti di Zucca e fior di latte con pomodoro. Para el cierre, se ofrece a elección una sfogliatella o un café. Cuenta con un amplio salón de estilo industrial y patio delantero calefaccionado.

En el microcentro porteño, Kuro Neko ofrece una propuesta nikkei original y accesible, creada por el chef Raúl Zorrilla Porta, referente en cocina peruano-japonesa. Además de sus ya conocidos nori tacos, de lunes a viernes de 12 a 17 h, suman un menú ejecutivo que incluye de entrada tiradito de pesca blanca en salsa ponzu, y como principal se puede elegir entre seis opciones: ramen de cerdo; bowl chirashi, una base de arroz de sushi y pesca del día variada a elección del itamae; tibio de trucha; box Kamay (12 piezas de sushi seleccionadas por el itamae); 10 unidades de roll acebichado o tonkatsu acompañado de gohan (arroz típico japonés).

Para beber, puede ser limonada de la casa, té o agua, todo por $14 900, exclusivamente abonando en efectivo. Para disfrutar en una barra íntima de estilo minimalista.

KURO NEKO restaurante Dirección: Paraguay 831, Centro.

LA PAROLACCIA

Con casi treinta años de historia y nueve locales en Buenos Aires, La Parolaccia se consolidó como un referente de la cocina italiana con recetas tradicionales y pastas artesanales. La propuesta gira en torno a sabores auténticos y se complementa con dos menús a precio fijo: el menú Parolacho a $42 000, disponible todos los días, incluye aperitivo, entrada, principal, postre, bebida, vino D.V. Catena, café o té con petits fours y copa de limoncello; y el Menú Lunch, por $29 000, más breve, disponible al mediodía de lunes a viernes. Entre los antipasti se destacan la burrata con prosciutto y las melanzane alla parmigiana. En pastas, sobresalen los sorrentinos Gran Caruso, y el abadejo alla siciliana (con pomodorini, aceitunas negras, albahaca, morrón y cebolla con espárragos a la parmesana). Para el postre, el clásico tiramisú y el volcán de dulce de leche con helado de crema y crocante de nuez, son los preferidos.

La Parolaccia es un espacio para el encuentro con amigos, familia o pareja.

LA PAROLACCIA restaurante Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5 , Colectora Panamericana, Pilar.

AIRE LIBRE

Aire Libre, el restaurante ubicado sobre la Avenida del Libertador, es un espacio que ofrece una pausa única al ritmo de la ciudad. Este jardín urbano inspirado en los greenhouses ingleses del siglo XIX, cuenta con una cocina de tono porteño con toques de autor.

El chef ejecutivo Julian del Pino propone para los mediodías un original menú ejecutivo. La propuesta incluye tres formatos: entrada, principal y postre por $30 000; entrada y principal, o principal y postre, estas dos a $26 000. Todas las variantes incorporan agua y café, y se puede sumar una copa de vino a precio diferencial. Las opciones cambian semanalmente e integran preparaciones que combinan estacionalidad y producto local. Mini provoleta con criolla, ñoquis de queso sardo tostado con champiñones y panceta, y pavlova relleno de curd de limón con kiwi y ciruela, son algunas de las posibilidades que pueden disfrutarse por estos días. Con carta adaptada y servicio en su jardín urbano, el almuerzo propone una pausa con identidad.

Aire Libre restaurante Dirección: Av del Libertador 6327, Belgrano.

ORNO

De miércoles a viernes al mediodía, ORNO ofrece un menú ideal para cortar la semana con platos sabrosos, caseros y con espíritu de cantina. La propuesta tiene dos formatos: Dos Pasos (entrada y principal o principal y postre) por un valor de $28 000 o Tres Pasos (entrada, principal y postre) por un valor de $34 000. Las alternativas varían cada día, pero pueden incluir algunas de las especialidades de la carta habitual, como los espaguetis con albóndigas, ensalada Caesar, pechuga de pollo y las milanesas con papas fritas o espinacas a la crema.

Las bebidas se abonan por separado. El menú se puede consumir exclusivamente en el local y no requiere reserva previa.

ORNO restaurante Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

ÁNCORA

En el entorno de Puerto Retiro, Áncora se presenta como la nueva apuesta gastronómica de Aldo Graziani, con una estética sobria y elegante que rinde homenaje a la cocina rioplatense desde una mirada actual. Su menú ejecutivo, disponible al mediodía, se renueva cada semana con platos fuera de carta que combinan tradición y técnica: desde una vichyssoise cremosa, penne rigate con salsa de hongos, hasta un osobuco tierno con puré de papa, y como broche dulce, una delicada crème brûlée.

El menú se ofrece en tres versiones: principal con bebida a $15 000; principal más entrada o postre y bebida por $28.000; o la opción completa con entrada, principal, postre y bebida a $28 000. Por $5000 adicionales, se puede sumar una copa de vino seleccionada por el propio Graziani. Todo se disfruta en un salón íntimo, con luz natural, manteles blancos y detalles que evocan el espíritu portuario de la ciudad.

ANCORArestaurante Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

NEKO VILLA DEVOTO

Neko es una expresión moderna de la cocina nikkei que fusiona sabores de Japón y Perú con técnicas e ingredientes de otras tradiciones asiáticas. En su local de Devoto, de lunes a viernes, de 12 a 15 h, ofrecen diferentes sets con combinaciones de ceviche, nigiris, noritacos, rolls, handrolls y sashimi, con agua AQA incluida a $29 000 cada uno. Entre las opciones más destacadas están el Set 1 (ceviche del día, 6 nigiris especiales y 2 noritacos a elección del sushiman), el Set 2 (tiradito de trucha, 3 noritacos y 2 handrolls a elección) y el Set 4 (chirashi, una base de arroz, sashimi de trucha, pesca blanca y vieiras y 2 noritacos a elección).

También está la posibilidad de elegir el set preferido y sumar postre del día o café nespresso por $ 33 000. La estancia transcurre en una barra de calidad premium, ambientada en un templo japonés con una arquitectura moderna.

NEKO restaurante Dirección: Mercedes 3940, Villa Devoto.

LA DORITA

La Dorita, ícono porteño con casi 25 años en el corazón de Palermo Hollywood, ofrece un menú ejecutivo completo para disfrutar tanto al mediodía como por la noche, por $38 000 por persona. Una propuesta abundante, casera y bien argentina, ideal para una comida con amigos, familia o colegas, en una esquina histórica donde reinan las carnes de pastura cocinadas a la leña de quebracho.

El menú incluye una entrada por persona, a elección entre milanesitas de mozzarella, chorizo, morcilla, empanadas de carne, de queso y cebolla, o bocaditos de acelga. Como plato principal, también uno por persona, se puede optar por milanesa de bife de chorizo a la napolitana, cuarto de pollo al verdeo con papas españolas, bife de chorizo de 250 g con papas fritas o ñoquis con ragú de carne. De postre, hay clásicos para elegir: flan mixto, panqueque con dulce de leche Chimbote, queso y dulce o mousse de chocolate. Incluye además una bebida sin alcohol, una botella de vino DV Catena cada dos personas, café y lemoncello para cerrar.

Con su estética cálida, detalles de arte argentino y espíritu festivo, La Dorita sigue siendo una referencia indiscutida para los amantes del buen comer.

LA DORITA restaurante Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

VIEJO PATRÓN

Ubicado en pleno corazón de Liniers, Viejo Patrón le propone a sus comensales disfrutar de un agradable almuerzo de lunes a viernes (no aplica días feriados), para quienes visiten esta parrilla de 12 a 16 h a cargo del sommelier de carnes, Julio Gagliano.

La propuesta incluye diferentes alternativas con un plato principal, bebida sin alcohol y postre (flan o bocha de helado) o café. Una opción es de parrilla a $17 500, a elección entre churrasco de cuadril de 280 g, cuarto de pollo pastoril deshuesado, matambrito de cerdo especial de 300 g, o bife de chorizo premium de 280 g por $22 500, todo acompañado por guarniciones como papas fritas, puré de papa o boniato o ensalada mixta. También cuentan con pastas a $15 500, como sorrentinos de jamón y queso o gnocchis de cabutia con salsa (pomodoro, crema, rosa y con champiñones). Y también disponen de minutas o ensaladas a $14 500, para elegir entre milanesa de pollo o carne con papas o puré, tortilla de papa, además de ensalada Caesar y Patrona (con mix de verdes, tomate cherry, cebolla morada, palta y huevo).