El precio medio de los alquileres en Gran Buenos Aires norte registró en julio su menor incremento mensual en los últimos cinco años, con una suba del 1,7%. En lo que va de 2025, el acumulado fue del 23,2%, superando la inflación (17%).
Alquileres en Gran Buenos Aires tuvieron su menor suba en cinco años
Los alquileres en Gran Buenos Aires aumentaron en julio 1,7%. Un departamento de dos ambientes se alquila por $644.500
-
-
Según datos de Zonaprop, en los últimos doce meses, los valores de los alquileres subieron un 50,7%. Un departamento de dos ambientes se alquila por $644.540 mensuales, mientras que uno de tres ambientes tiene un valor de $888.122 mensuales.
Ranking de precios por barrio
Olivos se posiciona primero en el ranking de barrios con la oferta más cara para alquilar, con un precio de $791.416 mensuales. La Lucila ($779.072 mensuales) y Vicente Lopez ($761.170 mensuales) completan el podio.
Por el contrario, Boulogne Sur Mer registra la oferta más económica, con un precio medio de $477.838 por mes. Le siguen Villa Lynch ($503.221 por mes) y José León Suárez ($515.510 por mes).
En tanto, el precio del alquiler en GBA oeste-sur subió un 3,1% en julio y acumula un incremento del 27,6% en 2025, por encima de la inflación (36,3%). En la comparación interanual, el precio del alquiler aumentó un 66,3%.
Un departamento de dos ambientes en GBA oeste-sur tiene un precio de $521.815 mensuales, mientras que uno de tres ambientes se alquila por $701.695 mensuales.
Santos Lugares se presenta como el barrio más caro para alquilar, con un precio medio de $651.732 mensuales. Le siguen Sáenz Peña ($625.506 mensuales) e Ituzaingó ($600.772 mensuales). En contrapartida, González Catán registra la oferta más económica, con un precio medio de $339.712 mensuales. Gregorio de Laferrere ($375.592 mensuales) y Luis Guillón ($387.085 mensuales) completan el ranking de departamentos en alquiler más accesibles.
Cuánto cuesta comprar un departamento en GBA
En GBA norte, el valor del metro cuadrado subió un 0,2% en julio y se ubica en u$s 2.329. En la primera mitad del 2025, los precios de venta acumulan un incremento del 4,4%, mientras que en los últimos doce meses subieron 4,8%.
Un departamento de dos ambientes tiene un valor de u$s113.468, mientras que uno de tres ambientes se ubica en u$s175.561.
La Lucila se presenta como el barrio con la oferta más cara de GBA norte, con un precio de u$s3.665 por m2. Le siguen Vicente López y Nordelta, con precios medios de u$s3.579 m2 y u$s3.076/m2, respectivamente. Por el contrario, Barrio Infico (u$s917 m2), José C. Paz Centro (u$s982 m2) y Loma Hermosa (u$.053 m2) son los más económicos para la adquisición.
Por otro lado, el metro cuadrado en GBA oeste subió un 0,1% en julio y se ubica en u$s1.635. En 2025, acumula un incremento del 1,8%, mientras que en los últimos doce meses, el aumento fue del 2%.
Un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en u$s81.956, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de venta de u$s118.177.
Tristán Suárez encabeza la lista de barrios con precios más caros para la compra, con un precio medio de u$s2.922 por m2. Villa Udaondo (u$s 2.637 por m2) y Don Bosco (u$s 2.503 por m2) completan el podio. En contrapartida, Don Orione (u$s 626 por m2), San José (u$s 629 m2) y Parque San Martín (u$s770 m2) registran la oferta más económica de GBA oeste-sur.
