Alquileres en Gran Buenos Aires tuvieron su menor suba en cinco años

Los alquileres en Gran Buenos Aires aumentaron en julio 1,7%. Un departamento de dos ambientes se alquila por $644.500

En lo que va de 2025, los alquileres subieron 23,2%, superando la inflación

El precio medio de los alquileres en Gran Buenos Aires norte registró en julio su menor incremento mensual en los últimos cinco años, con una suba del 1,7%. En lo que va de 2025, el acumulado fue del 23,2%, superando la inflación (17%).

Según datos de Zonaprop, en los últimos doce meses, los valores de los alquileres subieron un 50,7%. Un departamento de dos ambientes se alquila por $644.540 mensuales, mientras que uno de tres ambientes tiene un valor de $888.122 mensuales.

Olivos se posiciona primero en el ranking de barrios con la oferta más cara para alquilar, con un precio de $791.416 mensuales. La Lucila ($779.072 mensuales) y Vicente Lopez ($761.170 mensuales) completan el podio.

Por el contrario, Boulogne Sur Mer registra la oferta más económica, con un precio medio de $477.838 por mes. Le siguen Villa Lynch ($503.221 por mes) y José León Suárez ($515.510 por mes).

En tanto, el precio del alquiler en GBA oeste-sur subió un 3,1% en julio y acumula un incremento del 27,6% en 2025, por encima de la inflación (36,3%). En la comparación interanual, el precio del alquiler aumentó un 66,3%.

Un departamento de dos ambientes en GBA oeste-sur tiene un precio de $521.815 mensuales, mientras que uno de tres ambientes se alquila por $701.695 mensuales.

Santos Lugares se presenta como el barrio más caro para alquilar, con un precio medio de $651.732 mensuales. Le siguen Sáenz Peña ($625.506 mensuales) e Ituzaingó ($600.772 mensuales). En contrapartida, González Catán registra la oferta más económica, con un precio medio de $339.712 mensuales. Gregorio de Laferrere ($375.592 mensuales) y Luis Guillón ($387.085 mensuales) completan el ranking de departamentos en alquiler más accesibles.

Cuánto cuesta comprar un departamento en GBA

En GBA norte, el valor del metro cuadrado subió un 0,2% en julio y se ubica en u$s 2.329. En la primera mitad del 2025, los precios de venta acumulan un incremento del 4,4%, mientras que en los últimos doce meses subieron 4,8%.

Un departamento de dos ambientes tiene un valor de u$s113.468, mientras que uno de tres ambientes se ubica en u$s175.561.

La Lucila se presenta como el barrio con la oferta más cara de GBA norte, con un precio de u$s3.665 por m2. Le siguen Vicente López y Nordelta, con precios medios de u$s3.579 m2 y u$s3.076/m2, respectivamente. Por el contrario, Barrio Infico (u$s917 m2), José C. Paz Centro (u$s982 m2) y Loma Hermosa (u$.053 m2) son los más económicos para la adquisición.

Por otro lado, el metro cuadrado en GBA oeste subió un 0,1% en julio y se ubica en u$s1.635. En 2025, acumula un incremento del 1,8%, mientras que en los últimos doce meses, el aumento fue del 2%.

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en u$s81.956, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de venta de u$s118.177.

Tristán Suárez encabeza la lista de barrios con precios más caros para la compra, con un precio medio de u$s2.922 por m2. Villa Udaondo (u$s 2.637 por m2) y Don Bosco (u$s 2.503 por m2) completan el podio. En contrapartida, Don Orione (u$s 626 por m2), San José (u$s 629 m2) y Parque San Martín (u$s770 m2) registran la oferta más económica de GBA oeste-sur.