El agua es un recurso limitado del planeta y cada día se vuelve mucho más urgente cuidarla. Por suerte, simplemente con incorporar ciertos gestos en el hogar, es posible reducir el consumo y darle nuevos usos al agua que solemos descartar.
Paso a paso: así podes reciclar el agua en tu casa y no gastar de más
Con unos cambios muy básicos en tu rutina, podés ahorrar litros y litros de agua. Esta guía permite que puedas empezar desde ya.
No hace falta tener una tecnología muy costosa, ni tener grandes instalaciones, solo con tener recipientes, buena organización y constancia, se puede transformar un hábito diario en una práctica sustentable que beneficia a toda la familia.
No desperdicies, seguí estos consejos para cuidar el agua
Según los expertos en el tratado del agua, lo que podes hacer para no desperdiciarla es:
-
Platos debajo de las macetas: Poner un plato hondo en la base de las macetas te permite que el agua que usas a la hora del riego no se pierda totalmente. Esa misma cantidad puede reutilizarse para hidratar otras plantas que tengas tanto en la casa como en el balcón.
Reaprovechar la lavadora: Cada lavado gasta entre 45 y 100 litros de agua potable. Al ser tanta agua, lo mejor es que en lugar de dejar que esta misma se vaya por el desagüe, de alguna manera la puedas redirigir hasta un tacho, para después poder usarla para limpiar los pisos, los baños, la cocina o hasta los vidrios.
Cerrar la canilla a tiempo: Si bien es un gesto muy simple, a la hora de evitar una gran cantidad de desperdicio, no hay nada como cerrar la llave al cepillarse los dientes o enjabonarse las manos para cuidarla. Esta misma acción, si la implementas todos los días, va a generar un ahorro notable.
Recolectar agua de la ducha: Cuando abrís la ducha y te pones a esperar a que el agua salga caliente, se desperdician varios litros. Si se pone un balde, ese agua se puede usar más tarde para regar las plantas, llenar el bebedero de las mascotas o para hacer tareas de limpieza.
