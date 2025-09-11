Paso a paso: así podes reciclar el agua en tu casa y no gastar de más

Platos debajo de las macetas: Poner un plato hondo en la base de las macetas te permite que el agua que usas a la hora del riego no se pierda totalmente. Esa misma cantidad puede reutilizarse para hidratar otras plantas que tengas tanto en la casa como en el balcón.

Reaprovechar la lavadora: Cada lavado gasta entre 45 y 100 litros de agua potable. Al ser tanta agua, lo mejor es que en lugar de dejar que esta misma se vaya por el desagüe, de alguna manera la puedas redirigir hasta un tacho, para después poder usarla para limpiar los pisos, los baños, la cocina o hasta los vidrios.

Cerrar la canilla a tiempo: Si bien es un gesto muy simple, a la hora de evitar una gran cantidad de desperdicio, no hay nada como cerrar la llave al cepillarse los dientes o enjabonarse las manos para cuidarla. Esta misma acción, si la implementas todos los días, va a generar un ahorro notable.