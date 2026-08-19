Qué significa tenerle miedo a los espacios cerrados, según la psicología + Agregar ámbito en









La reacción puede aparecer ante un ascensor, un túnel o una habitación pequeña y generar síntomas físicos que van mucho más allá del simple rechazo.

Pueden generar distintas reacciones frente a determinadas situaciones. Pexels

Hay personas que prefieren subir varios pisos por escalera antes que entrar a un ascensor, que evitan determinados viajes en avión o que sienten angustia cuando una puerta se cierra en un lugar reducido. La ciencia y la psicología estudian estas respuestas como parte de los trastornos de ansiedad y distinguen entre un temor ocasional y una fobia que interfiere en la vida cotidiana.

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El miedo a los espacios cerrados recibe el nombre de claustrofobia y puede aparecer frente a situaciones tan comunes como viajar en un subte, permanecer dentro de un ascensor o realizarse una resonancia magnética. Para quien la experimenta, la sensación no se limita a estar incómodo: puede aparecer la idea de quedar atrapado, no poder escapar o incluso quedarse sin aire.

Un ambiente reducido puede convertirse en una situación difícil de atravesar para algunas personas. Magnific Qué es la claustrofobia y cuáles son sus causas La claustrofobia es una fobia específica de tipo situacional caracterizada por un pánico irracional ante lugares estrechos o con restricción de movimientos. El ascensor es el ejemplo más frecuente, pero también funcionan como disparadores los vehículos pequeños, las habitaciones sin ventanas, los túneles y los recitales o festivales muy concurridos.

El problema no radica únicamente en las dimensiones del lugar, sino en la interpretación catastrófica que realiza la persona. Los expertos señalan que este trastorno se articula sobre tres miedos fundamentales: el miedo a la restricción (sentirse encerrado), el miedo a los movimientos limitados y el temor a la asfixia por creer que se agotará el aire disponible.

Entre sus causas, los profesionales destacan tres factores principales: una experiencia traumática en la infancia, el aprendizaje vicario al ver sufrir a una persona cercana o la observación de situaciones angustiantes en series, películas y noticias de televisión.

Aunque un episodio traumático previo puede desencadenar la fobia, no siempre es requisito indispensable. Existen casos donde la claustrofobia se desarrolla de forma gradual sin un evento único identificable, manifestándose en tres niveles de intensidad: leve, controlable o intenso. Los síntomas físicos y psicológicos incluyen taquicardia, sudoración en las manos, temblores, mareos, dolor en el pecho, hiperventilación, dolores de cabeza y ataques de pánico. Ante estas manifestaciones, la persona suele desplegar conductas de evitación inmediatas para alejarse del estímulo temido. Una escena cotidiana que refleja la relación entre las personas y los lugares que habitan. Pexels El tratamiento psicológico de esta fobia La claustrofobia cuenta con abordajes clínicos de alta efectividad. La psicoterapia es la herramienta principal y la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es la técnica con mejores resultados para desmontar el problema y devolver la autonomía al paciente. Dentro de la TCC, la terapia de exposición gradual permite al paciente aproximarse de manera controlada al escenario que le genera pánico. A través de este proceso, la persona aprende a modular la ansiedad y a prescindir de "mecanismos de seguridad" o de evitación para desenvolverse en su rutina diaria. El objetivo final es comprobar que la respuesta de pánico disminuye con el tiempo sin necesidad de huir de la situación. Como complemento, se enseñan técnicas de respiración y manejo del estrés para controlar los síntomas físicos de hiperventilación. En casos donde la severidad del cuadro lo requiera, un profesional de la salud mental puede evaluar el uso temporal de medicación.

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