Violento vuelco en Panamericana: un auto salió despedido y giró en el aire

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 41, rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. El conductor fue trasladado al hospital con heridas, pero fuera de peligro.

Un impactante accidente de tránsito se registró en la Autopista Panamericana cuando un vehículo perdió el control, se desvió del camino y terminó volcando tras dar varias vueltas en el aire . La secuencia quedó captada por cámaras de seguridad de la zona.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 41, en cercanías de Manuel Alberti, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que aún se investigan, un hombre de aproximadamente 30 años abandonó la traza principal y descendió por la banquina hacia el espacio verde lateral .

Según muestran las imágenes, el conductor no logró reducir la velocidad ni retomar el control del vehículo, lo que derivó en una maniobra brusca que terminó en un fuerte impacto contra un desnivel del terreno.

Tras golpear con la parte delantera, el automóvil —un Fiat 500 Abarth — fue impulsado hacia arriba y realizó al menos dos giros completos en el aire antes de volver a tocar el suelo. Luego del primer contacto, el vehículo rebotó y continuó su trayectoria descontrolada.

La secuencia finalizó cuando la unidad impactó contra un árbol, lo que provocó su detención definitiva sobre el césped. Como consecuencia, el auto sufrió graves daños estructurales , visibles tanto en la parte frontal como trasera, además de deformaciones en los laterales.

El siniestro ocurrió pasadas las 21:40, en un horario nocturno aunque con iluminación artificial suficiente en el sector. A pesar de la violencia del episodio, el conductor sobrevivió y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital Central de Pilar.

Fuentes médicas indicaron que el hombre presentaba múltiples lesiones, pero sin riesgo de vida. La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” e interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 de Pilar.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de Vialidad y agentes de la comisaría local, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.