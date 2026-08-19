Dolor en el mundo de la música: murió José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

Durante más de tres décadas, Ponce acompañó fue una parte fundamental de una de las agrupaciones más reconocidas del folclore nacional.

Una triste noticia sacudió al mundo de la música en las últimas horas: José Luis “Pucho” Ponce , bajista de Los Tekis , murió en la madrugada del miércoles a los 68 años.

Hasta el momento no se conoció la causa, mientras tanto la banda lo despidió en sus redes sociales con un sentido mensaje.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida” , arrancó el comunicado que publicó el grupo en sus redes sociales acompañados por fotos del músico junto al resto de sus compañeros.

“Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando ”. Ponce formó parte de la banda desde sus comienzos a mediados de los ‘90.

“Un gracias así de enorme por tanto!!! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho manyin!!! Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre”, concluye el mensaje.

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El reconocimiento de colegas y la comunidad folclórica no tardó en llegar tras conocerse la noticia de su muerte. Entre los mensajes más sentidos se destaca el de Soledad Pastorutti, quien escribió: “Que pena tan grande… cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos… cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho”. El grupo Ceibo también manifestó su pesar: “Te vamos a recordar por siempre como el gran tipo que fuiste Pucho querido. ¡Abrazos Tekis hermanos del alma!”. Estas expresiones reflejan el impacto personal y profesional que tuvo Ponce en el ambiente musical.

Más allá de su carrera como bajista y músico, José Luis Ponce desarrolló a lo largo de su vida una faceta artística ligada al dibujo. Con el paso de los años, esta pasión ocupó un lugar cada vez más importante en su rutina diaria.