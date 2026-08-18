Canje de deuda dólar linked: el Tesoro tuvo una baja adhesión y persiste la presión por los vencimientos de fin de mes

La Secretaría de Finanzas consiguió convertir el 34,12% del valor nominal en circulación de la LELINK D31G6, que vence a fin de mes. La aceptación fue la menor entre las seis operaciones de este tipo abiertas al mercado durante 2026 y dejó la mayor parte de los compromisos todavía concentrados en agosto.

El canje tuvo la menor aceptación entre las operaciones de este tipo realizadas en 2026

El Tesoro logró trasladar poco más de un tercio de los vencimientos de la Lelink D31G6, que vence el próximo 31 de agosto , mediante un nuevo canje por instrumentos dólar linked con vencimientos en septiembre y octubre. La baja adhesión mantiene la presión sobre los compromisos de fin de mes: Finanzas recibió 255 ofertas y rescató u$s1.344 millones de valor nominal del título original, equivalentes al 34,12% del monto en circulación .

A cambio, adjudicó u$s1.354 millones de valor nominal en las nuevas letras, frente a ofertas por u$s1.737 millones. La demanda se concentró principalmente en el instrumento más corto, con u$s1.213 millones para la D30S6 , con vencimiento el 30 de septiembre, a un precio de corte de u$s989,90 por cada u$s1.000 de valor nominal. Además, se adjudicaron u$s141 millones de la D30O6 , que vence el 30 de octubre, a un precio de u$s986.

De esta forma, casi nueve de cada diez dólares adjudicados fueron hacia el vencimiento de septiembre , mientras que una porción mucho menor extendió la cobertura cambiaria hasta fines de octubre. A diferencia de una licitación convencional, la operación no busca captar nuevos pesos, sino reordenar el perfil de vencimientos , al reemplazar deuda vinculada al dólar que vencía a fines de agosto por instrumentos con la misma cobertura cambiaria, pero uno y dos meses más largos.

El resultado, sin embargo, dejó cerca de dos tercios del valor nominal original fuera de la conversión. Según señaló el economista Federico García Martínez, la aceptación fue la menor de las seis operaciones de este tipo realizadas durante 2026 y abiertas al mercado, lo que muestra que el Tesoro consiguió aliviar solo parcialmente la concentración de compromisos de fin de mes.

La conversión se realizó en el marco del artículo 2 del decreto 846/24 y repitió el mecanismo utilizado por Finanzas en otras oportunidades durante el año. En concreto, los inversores entregaron la Lelink D31G6 y recibieron a cambio dos letras que continúan ajustando por la evolución del dólar oficial , aunque con vencimientos posteriores.

Así, la operación permitió reducir el monto que deberá afrontar el Tesoro el 31 de agosto, aunque sin eliminar la concentración de vencimientos. García Martínez destacó que, además de registrar la menor tasa de aceptación entre los seis canjes abiertos al mercado realizados este año, la operación deja el mayor volumen de compromisos para fin de mes entre esos antecedentes.

El economista recordó, además, que en los canjes de abril, junio y julio el Gobierno había realizado previamente operaciones con el BCRA que modificaron el valor nominal de los instrumentos dólar linked en circulación. Por eso, la comparación entre las distintas conversiones también está atravesada por los movimientos previos de títulos entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

La concentración de la demanda en la D30S6 muestra, al mismo tiempo, que la mayor parte de los inversores que ingresaron al canje optaron por extender el vencimiento apenas un mes, mientras conservaron la exposición al tipo de cambio oficial. Solo una fracción menor aceptó trasladar esa cobertura hasta fines de octubre.

El canje llega con tasas altas y el dólar nuevamente debajo de $1.500

La operación se produjo en un escenario de liquidez todavía muy reducida en el mercado de pesos. Según PPI, el stock de repos a un día se ubicó el viernes en torno a $0,97 billones, prácticamente sin cambios respecto del promedio de $0,96 billones de las cuatro ruedas anteriores.

Al mismo tiempo, las tasas de corto plazo volvieron a mostrar presión. La caución promedió 24% TNA, 120 puntos básicos por encima de la semana pasada, mientras que el repo entre bancos, sin intervención del BCRA, alcanzó 25% TNA, con un incremento diario de 200 puntos básicos.

Desde PPI remarcaron que esa suba no puede atribuirse a la última licitación de deuda en pesos, debido a que el rollover del 100,3% había implicado una absorción de apenas $10.000 millones. En cambio, el mercado continúa operando con niveles de liquidez históricamente bajos y permanece atento a una eventual participación del Banco Central en el segmento dólar linked, que también puede retirar pesos del sistema.

En paralelo, el dólar mayorista sigue manteniéndose por debajo de los $1.500, con una baja semanal del 0,7%. Según PPI, ese movimiento llevó la distancia respecto del techo de la banda al 25%, su mayor nivel desde fines de mayo.

Para la sociedad de bolsa, esta dinámica muestra que, en el actual trade-off entre tasas y dólar, la estabilidad cambiaria parece estar teniendo mayor peso, incluso a costa de mantener tasas de interés más elevadas. En ese marco, los instrumentos dólar linked continúan cumpliendo un papel relevante dentro de la estrategia financiera oficial, al permitir absorber demanda de cobertura sin que esta se traslade necesariamente de manera directa al mercado spot.

El BCRA compró apenas u$s10 millones este martes, la segunda menor adquisición desde el inicio del programa de acumulación, en una rueda con u$s344 millones operados. Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s339 millones y las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.666 millones, aunque el ritmo mensual continúa mostrando una fuerte desaceleración, con un promedio diario de u$s31 millones frente a los u$s103 millones de julio.

Así, el canje permitió reducir parcialmente el compromiso dólar linked de fines de agosto, pero sin modificar de forma sustancial el perfil inmediato de vencimientos. La aceptación del 34,12% dejó a la mayor parte de la Lelink original todavía pendiente, mientras que quienes participaron privilegiaron casi exclusivamente trasladar la cobertura cambiaria hasta septiembre antes que extenderla hasta octubre.