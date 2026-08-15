Qué significa cruzar las piernas al hablar con alguien, según la psicología

Este comportamiento no siempre puede significar algo más allá de simple comodidad, pero es necesario entender qué gestos lo acompañan para saber si se trata de transmitir algo diferente.

Este llamativo gesto no siempre enciende alarmas de ser algo más que un cambio de posición, salvo que venga acompañado de otros detalles.

Cuando alguien habla con otra persona, el cuerpo también acompaña la conversación . La forma de sentarse, dónde pone las manos o hacia qué lado mueve los pies pueden dar algunas pistas sobre cómo se siente. La ciencia analiza estas señales, aunque ninguna tiene un significado único ni sirve para saber exactamente qué está pensando el otro.

Cruzar las piernas es un buen ejemplo. A veces no quiere decir nada especial y responde simplemente a una posición cómoda. En otros casos puede aparecer ante cierta tensión, cuando se busca marcar distancia o no termina de haber comodidad con lo que está pasando.

Si alguien está sentado, distendido y pone una pierna sobre la otra mientras habla, lo más probable es que simplemente se sienta a gusto . No necesariamente hay que leerlo como rechazo, timidez o ganas de terminar la charla.

La cosa cambia cuando ese movimiento viene acompañado por otros detalles. Si al mismo tiempo aleja el torso, se pone rígido o parece encerrarse sobre sí mismo, puede haber cierta incomodidad. En ese caso, la posición funciona como una especie de barrera frente al interlocutor.

También conviene mirar hacia dónde apuntan los pies . Cuando quedan orientados hacia quien está hablando, suele haber interés en lo que ocurre. Si se dirigen hacia otro lado de manera repetida, quizás la atención esté puesta en alguien más o existan ganas de cortar con esa situación.

Pero tampoco hay que llevar esta lectura al extremo. Se puede tener una pierna sobre la otra y, al mismo tiempo, mostrarse completamente distendido, con el torso abierto y los hombros sueltos. Ahí, el gesto transmite comodidad e incluso seguridad.

Es necesario leer qué acompaña a las piernas cruzadas para saber si significa algo más que ponerse cómodo. Freepik

Cruzar los brazos: qué dice sobre cada personalidad

Con los brazos ocurre algo parecido. Se suele pensar que mantenerlos cerrados sobre el pecho significa estar molesto, distante o a la defensiva, pero no siempre es así. Alguien puede hacerlo porque está incómodo, nervioso, porque no coincide con lo que escucha o simplemente porque tiene frío.

Si el movimiento aparece justo después de escuchar algo que cayó mal, sí puede adquirir un sentido más defensivo. Sobre todo, si también cambia la expresión, toma distancia o deja de mostrarse tan receptivo durante la charla.

En cambio, quien mantiene los brazos cruzados mientras sonríe, se muestra tranquilo y se inclina hacia atrás con naturalidad puede transmitir confianza. El gesto es el mismo, pero lo que ocurre alrededor hace que se lea de otra manera.

Por eso, estas posiciones hablan más de un momento concreto que de la personalidad completa de alguien. Los movimientos pueden dar una pista, pero no alcanzan para decidir si una persona es tímida, distante, segura o desinteresada.