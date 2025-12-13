Qué significa usar bombacha rosa en Año Nuevo, según la psicología del color

Cada Año Nuevo, las familias y grupos de amigos se reúnen para despedir al año y recibir al que está por venir en compañía. En nuestro país, esta fecha llega acompañada de varias tradiciones, que fueron pasadas de generación en generación.
Conocé por qué tenés que seguir una de las tradiciones más longevas en este año nuevo.
Estas tradiciones y rituales se llevan a cabo en diversas culturas y representan un buen augurio para los días por venir. En Argentina, una de las más famosas es utilizar ropa interior de color rosado durante Año Nuevo gracias a un motivo peculiar. ¡Conoce acá cuál es!
Por qué se usa una bombacha rosa para recibir el año
Esta tradición comienza en la Navidad, cuando se les regala a las mujeres de la familia una bombacha rosa de manera simbólica. Luego, una semana más tarde, la prenda se debe estrenar para un buen augurio.
El color rosa, según la psicología del color, representa el bienestar, el amor y la suavidad. Además, significa una apertura a encontrarse con oportunidades nuevas.
Es por eso mismo que la costumbre plasma una manera de invitar a la prosperidad y dejar de lado a las adversidades del año viejo para tener uno lleno de alegría y esplendor. Y, de la misma manera, regalar una bombacha rosa se convirtió con el tiempo en un gesto de buenos deseos, cariño y una gran manifestación emocional.
