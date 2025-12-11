Chau rojo: el color que nunca se usa en Navidad y es tendencia en 2025 + Seguir en









Los tonos para estas fiestas ganan nuevas versiones, con una estética distinta, que ya es furor en las decoraciones pensadas para esta temporada.

La tendencia para esta Navidad 2025 se inclina por tonos poco usuales para la época.. Gentileza - RocknRoller Studios

Las fiestas suelen tener una identidad muy marcada, pero actualmente los nuevos gustos están cambiando el modo en que armamos cada rincón de la casa. Si bien la tradición de Navidad sigue teniendo sus colores fijos, hay diferentes paletas que empiezan a llamar la atención por su modernidad y frescura.

Las redes sociales y vidrieras muestran que la tendencia para estas fiestas son las gamas livianas, que crean ambientes tranquilos, luminosos y con un aire fantasioso. Con esta moda, la Navidad 2025 está por tener un estilo más etéreo que desafía lo clásico.

Navidad pastel Gentileza - Judith Amores "Rosa empolvado" y tonos pasteles, la nueva tendencia para Navidad Lo que antes parecía reservado para estilos románticos ahora es el favorito de estas fechas. El rosa empolvado es el favorito y se combina con lavanda, azul hielo o menta clara para lograr una estética más ligera, delicada y muy atractiva.

Estos colores permiten hacer algo nuevo en Navidad, sin romper la armonía del espacio. Con esta estética, cada adorno tiene su brillo y un toque de fantasía. Los tonos pastel, acompañados por detalles de cristal o acentos plateados, hacen que el ambiente se sienta fresco.

Pero la tendencia también convive con opciones más cálidas. Los "jewel tones", inspirados en piedras preciosas, ofrecen una opción elegante con verdes intensos, amatistas o azules oscuros. También tiene tonos más elegantes, como los marrones suaves con verdes profundos y metales en tonos champagne, una combinación que realza los ambientes con madera.

Además, otra estética a la moda para esta Navidad es la del blanco puro con efectos inspirados en la nieve. Este estilo mezcla plateados, cristales y tonos fríos para conseguir un ambiente luminoso y minimalista sin perder sofisticación. Todas estas propuestas van a hacer que la Navidad 2025 se vuelva única, donde el rosa empolvado y los pasteles marcan la tendencia del año.

