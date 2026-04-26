Road Show en CABA: Franco Colapinto probó la Flecha de Plata, réplica de la que usó Juan Manuel Fangio

Entre mates, charlas con el equipo y pruebas sobre la mítica “Flecha de Plata”, Franco Colapinto afina detalles para un road show que promete convertir a Buenos Aires en una fiesta de Fórmula 1.

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Entre mates, charlas con el equipo y pruebas sobre la mítica “Flecha de Plata”, Franco Colapinto afina detalles para un road show que promete convertir a Buenos Aires en una fiesta de Fórmula 1.

Franco Colapinto ya palpita una jornada que promete quedar en la historia grande del automovilismo argentino. A horas de su esperada exhibición en Palermo, el piloto argentino se mostró distendido entre mates, conversaciones con su equipo y ensayos previos para un espectáculo que marcará el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años.

El evento, pensado como una celebración popular y también como una vidriera para volver a poner a Buenos Aires en el radar de la máxima categoría, tendrá como epicentro el circuito urbano montado en la zona de avenida Del Libertador y Sarmiento.

La previa: mates, ritual argentino y conexión con la gente

Lejos de la tensión de un fin de semana de Gran Premio, Colapinto transitó la previa con un clima relajado. Mate en mano, intercambios con mecánicos e ingenieros y recorridas por el paddock improvisado dejaron imágenes que entusiasmaron a los fanáticos.

En el entorno del piloto describen la exhibición como algo más emocional que deportivo: una devolución a los hinchas en su casa.

Y eso se notó en cada gesto.

La Flecha de Plata y un guiño a la historia

Uno de los grandes atractivos será verlo girar no solo con el Lotus E20 con motor V8 —la gran joya del evento— sino también con la legendaria Flecha de Plata, en un homenaje que conecta el presente del piloto argentino con la tradición de Juan Manuel Fangio.

La combinación entre un F1 moderno de exhibición y un ícono histórico elevó todavía más la expectativa.

Para muchos fanáticos, será mucho más que una demostración: una postal histórica.

Palermo se prepara para un show único

El road show tendrá varias salidas a pista, zonas para fanáticos, pantallas gigantes y una convocatoria multitudinaria.

Según la organización, habrá accesos gratuitos en Plaza Sicilia y Plaza Seeber, además de sectores montados para seguir cada pasada del monoplaza.

La apuesta es convertir la exhibición en una fiesta urbana.

No es casual.

El evento también busca funcionar como carta política y deportiva para impulsar el regreso de un Gran Premio de Argentina en los próximos años.

Un evento que puede ir más allá de una exhibición

En el mundo de la Fórmula 1 nadie mira este show como una simple acción promocional.

La demostración aparece también como una señal hacia Liberty Media y como parte del operativo para volver a instalar a Buenos Aires como candidata a recuperar la Máxima.

Por eso el evento excede a Colapinto.

Hay una dimensión deportiva, pero también estratégica.

Colapinto, fenómeno total

A los 22 años, el argentino llega a esta exhibición convertido en fenómeno deportivo y cultural. Su crecimiento en Alpine, la conexión con los hinchas y la expectativa que despierta explican por qué se espera una multitud en Palermo.

Y en ese contexto, la escena de Colapinto tomando mates antes de subirse a un Fórmula 1 parece condensar algo singular: la mezcla improbable entre barrio y paddock, entre tradición argentina y velocidad.

Una imagen que promete quedar

Cuando acelere por Libertador, no será sólo una exhibición.

Será el regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas, un baño de multitudes para la nueva gran figura del automovilismo argentino y, quizás, una señal de algo más grande.

Porque Palermo se prepara para ver rugir motores.

Pero también para vivir una postal que puede quedar en la memoria.

video franco colapinto flecha de plata

Noticia en desarrollo.-