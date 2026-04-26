La almohada que cambiará por completo tu manera de dormir: el invento japonés que es tendencia en el mundo

Un nuevo desarrollo modifica la postura durante la noche sin que te des cuenta y promete mejorar tu experiencia al despertar.

La posición en la que dormís de noche influye en como te levantas.

El buen descanso en la noche es fundamental para mantener el equilibrio en la rutina diaria, pero no siempre alcanza con cumplir ciertas horas en la cama para sentirse renovado. Muchas personas se levantan con molestias físicas o sensación de cansancio , por eso desarrollaron un nuevo invento que puede cambiar el sueño de millones.

Uno de los factores más influyentes es la postura que se adopta durante la noche. Aunque el cuerpo se acomoda de forma natural, no siempre lo hace de la mejor manera y uno no lo puede controlar. Frente a esta limitación, surgió una solución que busca intervenir de forma sutil mientras dormís, sin que uno se esfuerce.

El dispositivo conocido como Mirakuru Pillow propone una forma distinta de descansar. Se trata de una almohada que modifica la posición de la cabeza de manera automática durante la noche, con el objetivo de evitar puntos de presión prolongados.

Su funcionamiento se basa en un sistema interno compuesto por 6 cámaras de aire. Estas bolsas se inflan y desinflan de forma coordinada, generando movimientos leves tanto en sentido vertical como lateral, así la cabeza cambia de apoyo sin que la persona se despierte.

El mecanismo se activa con un solo botón y todos los componentes electrónicos se ubican en un control externo, mientras que en la almohada solo hay aire en movimiento, lo que garantiza mayor comodidad. Su nivel de ruido se mantiene por debajo de 50 dB, permitiendo que el ajuste se haga sin que te despiertes. Además, su peso es de unos 4,2 kg, para mantenerse estable hasta la mañana.

El diseño está pensado para quienes duermen boca arriba o de lado, ya que, gracias a su estructura ergonómica, busca adaptarse a distintos usuarios, mientras que el soporte cambia de manera gradual para evitar que una misma zona del cuerpo reciba toda la presión durante horas.

Durante las pruebas iniciales, algunos usuarios indicaron mejoras en la sensación al despertar y un descanso más reparador en comparación con noches anteriores.

Almohada masajes Con esta almohada, no necesitas la ayuda de nadie más para mantenerte bien posicionado de noche. Gentileza - Kickstarter

Cuál es el objetivo de los creadores

Detrás de este desarrollo se encuentra Yukihiro Takenouchi, fundador de Rirakuru. Su motivación surgió a partir de sus propias ganas de entender por qué muchas personas se levantan con fatiga pese a dormir varias horas. A lo largo de más de una década, el proyecto tuvo distintas versiones hasta llegar al modelo actual.

El producto se apoya en la hipótesis de que la postura durante la noche influye más de lo que se cree en la calidad del descanso, entonces cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo en una misma posición, ciertas zonas reciben mayor carga, lo que puede generar molestias al día siguiente.

Por ese mismo motivo, el objetivo del producto no es solo dar comodidad, sino también favorecer una distribución más equilibrada del peso. Se ve que esto es algo que muchas personas buscaban, ya que en su campaña inicial más de 220 personas decidieron financiar el proyecto para acceder a las primeras unidades. El precio promocional se fijó en 261 dólares y los envíos están previstos para junio.