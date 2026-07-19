Qué significa acariciar a cualquier perro que ves, según la psicología + Agregar ámbito en









Qué hay detrás de ese impulso incontrolable que nos obliga a cambiar el rumbo del día para saludar a una mascota ajena.

Quienes desvían su rutina para acariciar a estos pueden compartir algunos rasgos en su personalidad. Freepik

A muchas personas les resulta imposible pasar de largo cuando ven un perro. Ese impulso de acercarse y acariciarlo, incluso cuando se trata de un animal desconocido, fue analizado por la psicología y la ciencia para entender qué hay detrás de una reacción que parece surgir de manera natural.

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Si bien la psicología no considera que este comportamiento sea un problema, encontró que puede ser algo más que una simple pasión por las mascotas. Algunos rasgos de personalidad pueden explicar por qué ciertas personas sienten la necesidad de detenerse, aunque eso implique modificar momentáneamente su rutina.

Los especialistas descubrieron la razón detrás de este comportamiento. Freepik Por qué algunas personas acarician a todos los perros que ven Para algunas personas, acercarse a un perro desconocido y acariciarlo es una forma espontánea de expresar afecto. La psicología relaciona este tipo de conductas con una mayor empatía, una característica que permite percibir las emociones de otros seres vivos y responder con atención o cuidado.

También puede estar vinculado con una personalidad abierta a nuevas experiencias. Quienes disfrutan de estos pequeños encuentros suelen mostrar mayor predisposición a interactuar con lo que los rodea, aceptar situaciones inesperadas y encontrar valor en momentos cotidianos que para otros pueden pasar desapercibidos.

Además, los especialistas asocian este comportamiento con la sociabilidad, la inteligencia emocional y la capacidad de conectar con otros. El vínculo con los animales puede funcionar como una forma de expresar cariño y generar una sensación de cercanía, incluso en una interacción breve con un perro que no forma parte de la vida de esa persona.

Quienes tienen mascotas no son necesariamente los únicos que se comportan de esta manera. Freepik Los beneficios emocionales de acariciar perros Más allá de los rasgos de personalidad, la ciencia también analizó qué ocurre en el cuerpo cuando una persona interactúa con un perro. Distintas investigaciones encontraron que acariciar animales puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, y favorecer un estado de mayor relajación. Un análisis que reunió estudios sobre la relación entre humanos y perros también encontró una asociación entre este tipo de interacciones y cambios vinculados con la oxitocina, una hormona relacionada con los vínculos afectivos y la sensación de bienestar. Sin embargo, los investigadores señalan que los efectos pueden variar según cada persona y el contexto en el que ocurre el contacto. En quienes conviven con perros, estos beneficios pueden sumarse a otros aspectos de la vida diaria. El cuidado del animal, las rutinas compartidas y la compañía pueden aportar estructura, favorecer hábitos saludables y convertirse en un apoyo emocional en distintos momentos.

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