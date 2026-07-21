Qué significa mover la pierna constantemente mientras estás sentado, según la psicología

Un gesto automático puede estar vinculado con distintos procesos del organismo y no siempre responde a una única explicación.

Un gesto muy común puede tener distintas explicaciones y no siempre está relacionado con un problema de salud.

Muchas personas lo hacen sin darse cuenta. Mientras trabajan, estudian, esperan un turno o miran una película, comienzan a sacudir una pierna de manera repetitiva. Aunque suele asociarse con los nervios, especialistas en psicología y neurociencias explican que no existe una única causa detrás de este comportamiento.

Por ese motivo, los expertos recomiendan evitar interpretaciones apresuradas. Mover la pierna de forma constante no significa automáticamente que una persona tenga ansiedad o esté atravesando un problema psicológico. En muchos casos, se trata de una respuesta involuntaria del cuerpo para regular distintos niveles de activación.

Uno de los motivos más frecuentes está relacionado con la autorregulación emocional . Según explican especialistas en psicología, algunos movimientos repetitivos ayudan al cerebro a liberar parte de la tensión acumulada cuando una persona enfrenta situaciones de estrés, preocupación o presión.

La ciencia estudia este comportamiento desde distintas disciplinas y advierte que cada caso requiere una mirada particular.

En esos casos, mover la pierna funciona como un mecanismo automático . Muchas personas ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo hasta que alguien se los señala. El movimiento aparece durante reuniones importantes, exámenes, entrevistas laborales o momentos de espera prolongados.

Otra explicación tiene que ver con el nivel de activación del sistema nervioso . Cuando el cerebro permanece muy estimulado, el cuerpo puede buscar pequeñas vías de descarga física mediante movimientos casi imperceptibles, como balancear un pie, golpear los dedos sobre una mesa o sacudir una rodilla.

También existe una relación con ciertos rasgos de personalidad. Algunas investigaciones encontraron que las personas más inquietas o con mayores niveles de energía tienden a realizar movimientos corporales frecuentes incluso cuando permanecen sentadas durante mucho tiempo.

Especialistas analizan por qué algunas conductas automáticas aparecen con frecuencia durante actividades cotidianas. Pexels

Los especialistas también recuerdan que este comportamiento puede estar asociado a condiciones médicas específicas. Una de ellas es el síndrome de piernas inquietas, un trastorno neurológico caracterizado por una necesidad intensa de mover las piernas, sobre todo durante el descanso o por la noche. En estos casos suelen aparecer sensaciones de hormigueo, ardor o incomodidad que mejoran al caminar o mover las extremidades.

Asimismo, algunas personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) presentan una mayor tendencia a realizar movimientos repetitivos como forma de mantener la concentración. Aun así, ese gesto por sí solo nunca alcanza para establecer un diagnóstico.

Consejos de los expertos para evitar hacerlo

Si el movimiento se vuelve muy frecuente o genera molestias, existen algunas estrategias que pueden ayudar a reducirlo sin necesidad de reprimirlo de manera forzada. Una de las principales recomendaciones es identificar qué situaciones desencadenan el hábito. Llevar un registro mental permite detectar si aparece durante momentos de tensión, largas horas de trabajo o situaciones de aburrimiento.

También puede resultar útil realizar pausas activas cada cierto tiempo. Levantarse de la silla, caminar unos minutos, estirar las piernas o cambiar de postura ayuda a disminuir la necesidad de realizar movimientos repetitivos cuando se vuelve a estar sentado.

Las técnicas de respiración consciente y relajación también pueden contribuir cuando el movimiento está relacionado con episodios de estrés o ansiedad. Reducir el nivel general de tensión suele disminuir estas respuestas automáticas del organismo.

En los casos en que el movimiento viene acompañado por molestias intensas, dificultades para dormir o una necesidad prácticamente imposible de controlar, los especialistas aconsejan consultar con un profesional de la salud. Una evaluación clínica permite descartar trastornos neurológicos u otras condiciones que requieren un tratamiento específico.